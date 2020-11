'Adiós Trump'; Joe Biden gana elecciones de EUA y los memes lo celebran

Además de protagonizar diversos memes relacionados a sus declaraciones durante el conteo de votos, exigiendo que éste fuera detenido, Trump vuelve a convertirse en el centro de burla del público en la red al quedar oficialmente fuera de la jugada.

Con el hashtags #ByeByeTrump, usuarios en Twitter se dedican a despedir al actual mandatario.

Cabe destacar que además, Biden hace historia al ser el primer candidato presidencial en obtener más votos en la historia de los Estados Unidos, pues superó la cifra de los 270, consiguiendo 284 en total.

I think we all just breathed a sigh of relief #JoeBiden #ByeByeTrump pic.twitter.com/fmofniaAzF