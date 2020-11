Vibremospositivo

¿Quiénes son los más sabios? ¿Somos conscientes de que las personas mayores tienen acumuladas experiencias de las que podemos aprender? ¿Qué tanto los cuidamos? ¿Qué tanto los respetamos y los amamos? ¿Se los decimos, los visitamos, hablamos con ellos? Pero lo más importante, ¿los escuchamos?

Tengo que confesar que tengo una increíble habilidad para relacionarme con las personas mayores, desde pequeño, me gustaba sentarme con mi abuelo a escucharlo, a estar con él, y aún lo sigo haciendo a sus 101 años. Siempre he tenido amigos de todas las edades, pero creo que mis preferidos son las personas mayores. Me he dado cuenta que de ellos aprendo muchísimo.

El pasado miércoles, una de mis grandes amigas, mi tía abuela Esperanza González decidió irse de este mundo, y me puse a pensar y a agradecerle a la vida la oportunidad que me dio desde pequeño, de conocerla y convivir, sobre todo al ser vecinos iba seguido a su casa a jugar Nintendo, y simplemente pasar el rato. Vivo fuera de México desde hace mas de 10 años, pero cada vez que regresaba a mi ciudad, Gómez Palacio, visitaba a mi abuelo primero y me daba una vuelta a la casa de enfrente donde vivía ella. ¿Por qué lo hacía? Porqué le tocaba la puerta y me sentaba con una señora de avanzada edad a escucharla, a reír, ¿o a simplemente pasar un rato?

Porque me di cuenta, al pasar de los años, que hay que ser agradecidos, por todos esos momentos de felicidad y de alegría que ellos, las personas mayores, nos compartieron cuando éramos niños y nos daban todo su amor sin esperar nada a cambio

Aún no entiendo porqué los olvidamos, no necesitan mucho, tal vez, una visita, una llamada, un "te quiero", y estoy seguro que los que sí necesitamos mucho, somos nosotros, necesitamos consejos, guía, caminos recorridos, historias para crecer como personas, y ellos están dispuestos a dárnoslas.

Hoy quiero dedicar esta columna a todas las personas mayores que están ahí, con nosotros, a veces invisibles, a veces solos, pero depende de nosotros aprovechar ese brillo que aún tienen, que nos dan, incluso cuando deciden partir de este mundo.

Gracias personas mayores por enseñarnos con cada historia, cada llamada, cada momento.

Gracias tía Esperanza González, por permitirme reír contigo tanto tiempo, a lo lejos, en esta vida, y en la otra.

¿Y tú, qué estas esperando para hacer esa llamada? Y decir… hola abuelo, hola padre, hola madre, hola hermano, hola tío, te extraño y te quiero.