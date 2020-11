VIBREMOSPOSITIVO LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA

MAESTROS DE MAESTROS

¿Quiénes son los más sabios? ¿Somos conscientes de que las personas mayores tienen acumuladas experiencias de las que podemos aprender? ¿Qué tanto los cuidamos? ¿Qué tanto los respetamos y los amamos? ¿Se los decimos, los visitamos, hablamos con ellos? Pero lo más importante, ¿los escuchamos?

Tengo que confesar que tengo una increíble habilidad para relacionarme con las personas mayores, desde pequeño, me gustaba sentarme con mi abuelo a escucharlo, a estar con él, y aún lo sigo haciendo a sus 101 años. Siempre he tenido amigos de todas las edades, pero creo que mis preferidos son las personas mayores. Me he dado cuenta que de ellos aprendo muchísimo.

El pasado miércoles, una de mis grandes amigas, mi tía abuela Esperanza González decidió irse de este mundo, y me puse a pensar y a agradecerle a la vida la oportunidad que me dio desde pequeño, de conocerla y convivir, sobre todo al ser vecinos iba seguido a su casa a jugar Nintendo, y simplemente pasar el rato. Vivo fuera de México desde hace mas de 10 años, pero cada vez que regresaba a mi ciudad, Gómez Palacio, visitaba a mi abuelo primero y me daba una vuelta a la casa de enfrente donde vivía ella. ¿Por qué lo hacía? Porqué le tocaba la puerta y me sentaba con una señora de avanzada edad a escucharla, a reír, ¿o a simplemente pasar un rato?

Porque me di cuenta, al pasar de los años, que hay que ser agradecidos, por todos esos momentos de felicidad y de alegría que ellos, las personas mayores, nos compartieron cuando éramos niños y nos daban todo su amor sin esperar nada a cambio

Aún no entiendo porqué los olvidamos, no necesitan mucho, tal vez, una visita, una llamada, un "te quiero", y estoy seguro que los que sí necesitamos mucho, somos nosotros, necesitamos consejos, guía, caminos recorridos, historias para crecer como personas, y ellos están dispuestos a dárnoslas.

Hoy quiero dedicar esta columna a todas las personas mayores que están ahí, con nosotros, a veces invisibles, a veces solos, pero depende de nosotros aprovechar ese brillo que aún tienen, que nos dan, incluso cuando deciden partir de este mundo.

Gracias personas mayores por enseñarnos con cada historia, cada llamada, cada momento.

Gracias tía Esperanza González, por permitirme reír contigo tanto tiempo, a lo lejos, en esta vida, y en la otra.

Te esperamos todos los jueves por Facebook Live de Vibremospositivo, de 6 pm a 7 pm y en Instagram por jorge_lpz, vibremos_positivo2020 y @pamela.marti

¿Y tú, qué estas esperando para hacer esa llamada? Y decir… hola abuelo, hola padre, hola madre, hola hermano, hola tío, te extraño y te quiero. Cuéntame a [email protected]

Hace mucho tiempo tenía yo la duda sobre una pieza que se tocaba en las corridas de toros -nada más por curiosidad, no porque yo fuera aficionado a la "fiesta brava"-, y luego descubrí que se trataba de la Virgen de la Macarena, que es un pasodoble súper español.

Luego, en el año 1993, las cosas para Macarena cambiaron. Conocimos entonces a un dueto español que se hace llamar Los del Río y que está integrado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, quienes pusieron de moda en el mundo una sabrosa pieza de baile titulada Macarena.

La palabra Macarena es de origen árabe, como era de suponerse, y se relaciona con una región andaluza. Para cuando apareció ese gran éxito que literalmente puso a bailar al planeta entero, Los Del Río tenían más de 30 años de haberse fundado y hasta hoy todavía se escucha su música.

Romero Monge y Ruiz Perdigones han ganado una gran cantidad de galardones, pero Macarena fue, sigue y seguirá siendo siempre un fenómeno mundial que rompió todos los récords de popularidad

La canción de Los del Río llegó a ocupar 14 semanas seguidas el primer puesto de la Billboard, la lista de ventas americana más prestigiosa del mundo. Un récord que sólo ha sido superado en la historia por una canción de Mariah Carey que también fue acogida en significativos eventos mundiales.

Al tema de Macarena lo utilizó Bill Clinton en su campaña a la presidencia de Estados Unidos, y fue usada en algunas de las competiciones deportivas más importantes, como el Súpertazón, los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, finales de la NBA y muchas, muchísimas películas.

En Estados Unidos el fenómeno de la canción fue tal que hasta el alcalde de Nueva York proclamó el día 14 de Febrero como "Día de Macarena" en la ciudad. Fue en 1997 cuando lo celebró con Los del Río y los condecoró con el broche de oro de la Gran Manzana.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA: Edgar García: ¿Cómo se dice, moruzas o boronas? Refiriéndose a migajas de pan.

LE RESPONDO: Para ese concepto, el Diccionario de la Real Academia Española da la palabra "boronas".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Dijo Facundo Cabral: "Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer… y detrás de ella, está la esposa".