Nuestros subagentes, disfrazados de médicos con caras largas luego de extensas jornadas tratando de salvarles la vida a los indisciplinados ciudadanos, que no más no entienden que los contagios por el terrible COVID están a la orden del día, nos reportan que mientras el personal de salud se come las uñas al borde de la capacidad hospitalaria, las autoridades de las provincias de Durango y Coahuila no terminan de entender que las políticas de prevención, como todas las demás que se apliquen en La Laguna, se deberían trazar con una visión metropolitana, más cuando se trata de una contingencia sanitaria como la pandemia de coronavirus. Y es que luego de que el "góber" de Durango, José Rosas Aispuro, anunciara el endurecimiento de las medidas sanitarias en su estado, dejó con los ojos cuadrados a media región con su determinación de cerrar los puentes que comunican a la hermana república de Gómez Palacio con Torreón incluso varios empresarios mostraron su preocupación ahora que los habitantes de Torreón tendrán que mostrar su pasaporte para pasar a Gómez Palacio; como si para blindar la región los filtros no se debieran poner a la entrada de Matamoros y Cuencamé, sino en el punto donde más afectará la movilidad de miles y miles de ciudadanos que viven y trabajan de uno y otro lado de la región. Los subagentes, que ya andan tramitando su visa para cruzar el Nazas del lado de Durango, nos comentan que quienes se quedaron sorprendidos fueron las autoridades de salud de la provincia de Coahuila, quienes aún se preguntan cómo si el "góber" Aispuro anda para arriba y para abajo con el rijoso mandamás de Coahuila, Migue Riquelme, en el bloque de aliancistas, no pudo ponerse de acuerdo para tomar medidas en conjunto, por lo menos para la zona metro de La Laguna, porque mientras de un lado del Nazas se prohíbe la venta de alcohol, en el otro no, así que lo único que se logró fue que quien quiera comprar bebidas etílicas tenga que conducir unas tres calles más; es decir, que la pandemia vino a visibilizar un tema que sigue pendiente administración tras administración estatal de ambos lados, la falta de visión metropolitana.

*************

La "reaparición" mediática del todavía dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, quien se dijo perseguido político porque no "apoyó" a AMLO en su momento, vino a echarle sal a la herida que tienen muchos habitantes de las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila, que enfrentan una dura crisis económica por la quiebra de la empresa acerera y que ha causado la pérdida de cientos de empleos. Nuestros subagentes, formados con los trabajadores que siguen esperando desde hace más de año y medio los cheques de liquidación junto con los camioneros, a quienes nomás no les pagan los fletes, nos comentan que les quedó claro que en la venganza política emprendida contra Ancira miles de familias han quedado de rehenes y no saben cuándo se arreglará el conflicto. En su visita de hace pocos días a la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador no mencionó a estas regiones en sus intervenciones, y solo promesas les volvieron a dar a los productores de carbón de que habría compra del mineral por parte de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, desde que empezó la crisis en la provincia, a los pequeños productores de carbón los han tenido literalmente en vilo, porque una cosa dice el preciso, ya sea en la mañanera o durante sus giras de campaña, y otra el jefazo de la CFE, que mientras no hay reflectores no se toma la molestia de atender a los mineros coahuilenses que buscan un diálogo con la paraestatal.

*************

El que no quedó nada conforme con la reunión federal fue el "góber" rijoso y epidemiólogo de la provincia, Miguel Riquelme, a quien ahora le dio por entrarle al análisis de las elecciones de Estados Unidos, que tienen en vilo al mundo y de las que no se sabe bien de qué manera beneficiarán a Coahuila. Y es que, según reportes de nuestros subagentes, disfrazados de inspector del Centro de Inteligencia Nacional, mientras que el "preciso" de la Cuarta Transformación le sigue haciendo "fuchi" al bloque de gobernadores rebeldes… Perdón, de la Alianza Federalista, porque dice que le han faltado al respeto, mandó como emisaria a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que les diera por su lado a los gobernadores y escuchara sus quejas y lamentos. Lógicamente entre ellos estuvo el mandamás coahuilense, que por más que trató de contenerse no pudo dejar de dirigirle varios dardos envenenados a la exministra de la Suprema Corte. Por un lado le dijo que en Coahuila eran muy institucionales, pero por el otro que tampoco eran dejados, y de paso le advirtió que los gobernadores rijosos no se cansarían de pedir recursos. Varios de los asistentes le externaron a doña Olga que si este año estuvo difícil el próximo ni se diga, más cuando han tenido que destinar una gran cantidad de recursos al combate de la fastidiosa pandemia. Con el colmillo que la caracteriza la senadora con licencia no tuvo más remedio que hacer mutis. Como el tiempo apremia, el 15 de noviembre se debe autorizar el Presupuesto de Egresos de la Federación y debido a que nomás no hay visos de que se reúnan con el presidente, los aliancistas mejor le prendieron una veladora a san Arturo Herrera, jefazo de las causas perdidas... Digo, de Hacienda, a ver si este los recibe y se genera el diálogo que están pidiendo para la reconsideración del presupuesto; ya lo del Pacto Fiscal se verá luego.

Y como dice la frase popular, "esto no se acaba hasta que se acaba"; nuestros subagentes, que deambulan por al Palacio Legislativo de San Lázaro, nos reportan que muy enjundiosos llegaron ayer a la Cámara de Diputados los gobernadores rijosos del bloque rebelde… Perdón, de la Alianza Federalista, para tener un encuentro con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a fin de marearlos con un recuento de los daños que les va a ocasionar el tijerazo presupuestal en sus respectivas entidades, así como lo presentó el Gobierno federal. Ahí, y ya muy especializado en las finanzas públicas más que la calificadora Fitch Ratings, el mandamás coahuilense, junto con los "góbers" de Michoacán y Tamaulipas, llevó "el remedio y el trapito", con una presentación en Power Point de la propuesta de modificaciones financieras para que los legisladores de la Comisión de Presupuesto vieran que no son ocurrencias y mucho menos "politiquerías", como les dice el presidente. Ora, habrá que ver qué resulta.

*************

Nuestros subagentes, disfrazados de gel antibacterial rebajado de ese que reseca la piel, nos comentan que aunque en la recta final de su Gobierno el alcalde Jorge Zermeño Infante se ha estado sumando muy enérgico a las acciones de prevención para hacerle frente al terrible coronavirus, que cada vez cobra más vidas, y aunque sigue rejego a tomar decisiones de peso para que los ciudadanos vean la contundencia y decisión de la autoridad municipal, sigue con sus argumentos de que si pone filtros de vigilancia en vialidades, únicamente para recordarles a los ciudadanos que es obligatorio el uso de cubrebocas, así como se hace en otras regiones del estado, va a violar los Derechos Humanos. Eso a pesar de que esa y otras disposiciones forman parte de un decreto estatal emitido para hacerle frente a la feroz contingencia sanitaria y de que varios alcaldes se han tenido que fajar los pantalones para hacerlo cumplir ante la necedad y terquedad de tanto ciudadano irresponsable. También parece que se les olvidó que ya pasaron las elecciones y no es tiempo de actuar como es políticamente correcto; porque endosar la toma de decisiones al Subcomité de Salud o a la Secretaría de Salud no suma en nada, como tampoco argumentar que no se puede tener un inspector o un policía en cada casa para vigilar que no se hagan fiestas.