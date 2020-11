Investigan presuntos actos de corrupción en Laboratorio de Biología Molecular de Piedras Negras

En medio de la contingencia generada por la pandemia del Coronavirus y la creciente demanda de pruebas a COVID-19, dos trabajadores del Laboratorio de Biología Molecular (LBM) de Piedras Negras fueron separados de su cargo y la el área de asuntos jurídicos de la Secretaría de Salud ha iniciado una investigación por posibles actos de corrupción.

Lo anterior, derivado de la recepción de denuncias ciudadanas en las que daban a conocer el presunto cobro indebido por parte de los empelados, para adelantar los turnos para la toma de muestra para la prueba COVID-19; siendo que tales servicios son gratuitos y por lo cual el Gobierno del Estado de Coahuila invirtió en la instalación de Laboratorios de Biología Molecular en cada región de la entidad.

Por tal motivo, la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, iniciaron con la investigación correspondiente en contra de los dos trabajadores de la mencionada unidad de salud; estableciendo la dependencia estatal que nadie puede actuar por encima de la ley; además de anunciar que ambos trabajadores han sido separados de sus cargos para indagar oportunamente los hechos.

“La dependencia informó que las sanciones que pudieran incurrir van desde el cese definitivo hasta la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales de ser corroboradas las quejas”, fue lo que dio a conocer la Secretaría de Salud, a través de un comunicado.

Además de dejar en claro que no se permitirá el cobro por los servicios a que tiene derecho la población que no cuenta con atención médica en ninguna institución y exhortó a la población a denunciar cualquier hecho que considere irregular, ante la Jurisdicción Sanitaria correspondiente, pues establece que tales conductas no son permitidas.