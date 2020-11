Motociclista cae de cabeza a la pista tras chocar con su compañero de equipo

El accidente ocurrió en Valencia, España, durante un entrenamiento previo al Gran Premio de Europa de Moto3, cuando el japonés Ryusei Yamanaka se estrelló ligeramente con su compañero Sergio García Dols, lo que provocó que la rueda trasera de la motocicleta de Yamanaka se separara del piso y el piloto cayó a la pista.

Yamanaka impactó el suelo con su caso y fue arrastrado por la pista varios metros. Una vez que se detuvo, el japonés comenzó a moverse y tras ser atendido brevemente, se levantó y abandonó el circuito por su cuenta.

El portal RT reportó que Yamanaka fue trasladado a un hospital pero no sufrió heridas de gravedad.

Team-mates collide!

Nasty crash for @yamanaka_ryusei, who is thankfully now back on his feet! #EuropeanGP pic.twitter.com/v2mPxyLv03