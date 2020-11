Video de reportero recibiendo notificación de sitio para adultos en pleno noticiero es falso

En el video, John King, corresponsal de la cadena CNN, recibió una notificación cuando estaba parado frente a una pantalla con el mapa del colegio electoral de Estados Unidos, la cual fue editada con el logotipo de Pornhub, una famosa página de pornografía, y King rápidamente la eliminó y continuó con el programa con naturalidad.

Decenas de usuarios compartieron el video a través de Twitter antes de que se comprobara de que se tratara de un montaje, al publicar el video original en donde se observa claramente que la notificación no era de Pornhub.

A pesar de que el video ya fue comprobado como aprócrifo, muchos usuarios lo siguieron compartiendo, aunque ahora el video está marcado como fake news o metraje manipulado.

CNN had pornhub pop up on national television pic.twitter.com/31A2YpCnHI

This is the original video from CNN on which was edited the Pornhub fake pic.twitter.com/bcyMwZfYPU