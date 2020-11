Hasta que concluya proceso electoral en EUA hablaré del tema: AMLO

Al señalar que se tiene que actuar con mucha prudencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para que no haya malas interpretaciones no comentará nada del proceso electoral en Estados Unidos, pues recordó que este no ha concluido.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que hasta que las autoridades de Estados Unidos resuelvan y se decida quién será el futuro presidente de ese país, si será su homólogo Donald Trump o el demócrata Joe Biden, hasta entonces se pronunciará al respecto. "Para que no haya malas interpretaciones, no podemos pronunciarnos, no debemos hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos, porque todavía no es un proceso concluido y tenemos que actuar con mucha prudencia. "Entonces, para que también se entienda el por qué no tocamos ese tema, hasta que las autoridades de Estados Unidos resuelvan, se decida, hasta entonces vamos a pronunciarnos", comentó. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste