Anuncia AMLO que este mes se presentará la Constitución Moral

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este mismo mes se presentará la Constitución Moral, la cual, detalló, contendrá principios básicos para tener una sociedad mejor, pero señaló que no será obligatoria, ni busca ser una Constitución aplicable.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que esta Constitución está dentro de los 100 compromisos que hizo al tomar el poder el 1 de diciembre de 2019 en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Vamos ya a dar a conocer la nueva Cartilla Moral porque yo ofrecí que iba a haber una Constitución Moral. Ha generado esto mucho debate. Está en los 100 compromisos que hice y quiero que antes del día 1 (de diciembre), porque ya se avanzó mucho, ya se tiene un texto, se han hecho consultas y en este mes se va a dar a conocer.

"O sea, no es obligatoria, no es una Constitución aplicable, no. Son principios, preceptos básicos para tener una sociedad mejor, ese es el propósito", dijo en Palacio Nacional.