Pregunta sobre expresidentes aprobada por la SCJN es 'confusa', considera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "bastante ambigua" y "confusa" la pregunta que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la población en la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes por presuntos actos de corrupción que se realizará el próximo año.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que lo importante es consultar a los mexicanos si se desea enjuiciar o no a los últimos cinco expresidentes.

"La pregunta está un poco ambigua, confusa, pero al final será sí o no; en esencia es '¿quieres que se juzgue de conformidad con la ley, respetando los derechos humanos a los expresidentes, sí o no?'. Entonces ya va a llegar al momento que muchos van a saber cómo votar, es decir, si es no o sí, qué significa el sí, qué significa el no, se va ir aclarando.

"Aunque la pregunta ahora, repito, no es clara, aunque sea bastante ambigua, en su momento se va a aclarar, lo importante es que los mexicanos vamos a ir a plantear si queremos que se juzgue a los expresidentes", dijo.

El pasado 1 de octubre, los ministros del Máximo Tribunal aprobaron que la pregunta para la consulta para juzgar a expresidentes fuera:

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

La cuestión planteada originalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador era:

"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".