De Inglesita

Harry Kane está camino a convertirse en una leyenda del Tottenham Hotspur. El delantero inglés llegó a 200 tantos con el club en su partido 300. Los Spurs visitaban al Ludogorets por la tercera fecha de la Europa League. Era un partido importante para su capitán, “Hurrycane”, como es conocido, por llegar a disputar 300 encuentros vistiendo la playera del conjunto del norte de Londres. Y lo fue más cuando abrió el marcador para encontrar el tan ansiado gol 200.

No hay duda de que es un futbolista con una capacidad tremenda, pero sorprende más tener ese promedio goleador a pesar del impacto que han tenido sus lesiones en los últimos años. Además, Kane apenas tiene 27 años. Es decir, está por llegar a una edad ideal para mantener y mejorar su rendimiento.

Ojalá podamos verle el próximo año en competiciones donde están los mejores, y no solo hablo de la Champions, sino también de la Eurocopa y por supuesto, en Catar 2022. Además, es el amplio favorito para llevarse la Europa League, y como va la temporada en la Premier, no descartemos que el Tottenham se cuele fácilmente entre los cuatro primeros e incluso llegue a competir por el título.

En la serie All or Nothing: Tottenham Hotspur, (misma que recomiendo ampliamente), se nota que en una de las primeras charlas del entonces nuevo DT del equipo, José Mourinho, con Harry Kane, el entrenador portugués le pregunta que si quiere ser un goleador top, como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, a lo que el inglés responde que sí.

Mou dice que él puede ayudarlo a conseguirlo. Esa secuencia es motivacional, sin embargo, a mi parecer Harry tendría que salir a otros grandes equipos para tener mejor proyección. Claro que actualmente los Spurs tienen una infraestructura increíble. Un estadio tremendo y una plantilla competitiva para lograr grandes cosas, pero aún contemplando todo eso, siguen un escalón por debajo de Liverpool y Manchester City. Se encuentran más bien en la misma línea que Chelsea, Arsenal o Manchester United, y estos tres buscan desesperadamente regresar al trono que alguna vez tuvieron, por lo que no es una carrera tan sencilla.

Harry todavía tiene mucho para mostrarnos. Es el emblema del Tottenham en la era Premier League, ya que es el máximo anotador del club en este formato con 149 tantos. Insisto, tiene 27 años y seguramente todavía no conocemos su mejor versión.

Con 149 tantos, Harry Kane está en el top 10 de máximos goleadores históricos de la Premier League. Se encuentra empatado con Les Ferdinand y seguramente les superará pronto a él, Michael Owen (150), Jermain Defoe (162) y Robbie Fowler (163).