Encuentran con vida a estudiante Jorge Barrera

"Yo creí en ustedes", dijo Jorge Barrera a sus compañeros de la Escuela Nacional Preparatoria 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes le hicieron una broma para ir al campus, porque tenía una supuesta clase de Geografía. Este jueves el menor apareció, tras 10 días de no saber de su paradero, en las inmediaciones del Estadio Azteca, parado frente a una taquilla, reportaron autoridades.

El caso del joven generó un gran revuelo, por lo que las autoridades de la UNAM exigieron su aparición, además de manifestaciones de presuntos anarquistas. En sus primeras declaraciones, Jorge dijo que no fue víctima de ningún delito y que se ausentó porque estaba trabajando.

Sus familiares dejaron de tener contacto con él desde el pasado 26 de octubre, pero no fue hasta el 3 de noviembre cuando se reportó su desaparición, iniciándose su búsqueda.

A través de un mensaje de audio se escucha al joven de 16 años lamentando la broma.

"Nunca, en verdad, nadie, me había hecho esto. Es triste pensar que, de los que yo me fie, confié que fueran mis compañeros y en un tiempo futuro, mejores amigos o amigos, me hicieran esto, porque duele que te traicionen. Yo todavía les dije: 'Ya, fuera de coto, en serio se tiene que ir a la prepa' y me dijeron sí", se escucha con un tono de tristeza por la broma que le jugaron.