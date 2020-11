Hay subejercicio de 12.3 mmdp en CDMX

De los 140 mil 747.4 millones de pesos programados de enero a septiembre en el gasto programable del sector público de la Ciudad de México, la administración capitalina lleva un subejercicio de 12 mil 379.7 millones, lo que equivale a 8.7%. De acuerdo con el Informe de Avance Trimestral de finanzas de enero a septiembre, el Poder Ejecutivo local registró un subejercicio de 7 mil 456.2 millones de pesos, de los cuales 2 mil 462 millones corresponden a dependencias, 850.1 millones a órganos desconcentrados; y 4 mil 144.1 millones a las alcaldías.

La dependencia que tiene un mayor subejercicio es la Secretaría de Salud (Sedesa), la cual no ha gastado 453.3 millones de pesos de 7 mil 932.2 millones que tenía programado. La dependencia explicó a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) que la variación se debe a las nóminas extraordinarias que no se tramitaron en el trimestre por la pandemia de Covid-19, y a que no se ingresaron en tiempo y forma al cierre trimestral la facturación de diferentes productos e impuestos derivados de una relación laboral, por lo que estos recursos serán utilizados en el último trimestre del año.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación también presenta un subejercicio de 407.3 millones. Por lo que indicó que la diferencia corresponde a que las previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social han disminuido, así como a las plazas vacantes de la estructura que aún no han sido ocupadas. Además de la suspensión de actividades en los Pilares.

Le siguen la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con 395.1 millones; la de Gobierno, 293.2 millones, y la Secretaría de Obras y Servicios, con 234.9 millones. Todas las dependencias presentan un subejercicio. En cuanto a órganos desconcentrados, todos presentan un subejercicio, como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), con 436.6 millones de pesos de los 8 mil 754.1 millones programados para este periodo, o el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), con 37.4 millones de pesos.

Respecto a las alcaldías, Álvaro Obregón, encabezada por Layda Sansores, es la demarcación que presenta un mayor subejercicio, pues de los 2 mil 300.7 millones programados, no ha utilizado 760.9 millones. La variación se debió principalmente a que al cierre del trimestre, los recursos destinados para diferentes pagos a personal y prestaciones resultaron inferiores a lo previsto.

Expuso que por austeridad, en algunos casos, no se logró contar con la documentación comprobatoria. Además no disponen de algunos contratos, por lo que se comprometió a incluirlos en el próximo trimestre. En el sector paraestatal no financiero hay un subejercicio de 4 mil 203 millones de pesos, de los cuales 4 mil 115.2 millones corresponden a entidades y fideicomisos públicos no empresariales y no financieros; 54.5 millones a instituciones públicas de seguridad social, y 32.7 millones a entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria.

El Poder Legislativo capitalino ha ejercido 100% de los mil 630.6 millones de pesos programados para este periodo.