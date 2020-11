Mujer voleibolista agarra el ramo de flores tras dar un impresionante salto

, de 24 años, aprovechó su altura y atletismo para saltar sobre por lo menos una docena de mujeres y agarrar en el aire el cotizado ramo de flores que su amiga, aventó durante la recepción de su boda.

Una vez que Greenhaw realizó su impresionante proeza, ella y la persona que estaba grabando voltearon a ver a su novio, quien estaba sentado en una mesa mientras otros invitados lo felicitaban y decidió tomar un trago de su bebida como reacción.

El suceso ocurrió en el años 2019 pero el video ha resurgido en popularidad en Twitter luego de que la cuenta Barstool Sports compartió el video y Greenhaw reaccionó comentando 'Aquí vamos de nuevo...' tras realizar un retweet.

And here we go again... https://t.co/uvLQ2vfb37