Difunden presuntos audios de Jorge Barrera antes de desaparecer

La desaparición de Jorge Barrera Ríos, joven de 16 años que fue visto por última vez el 26 de octubre al dirigirse a la Preparatoria 5 de la UNAM, para presentar un supuesto examen presencial, ha conmocionado en redes sociales donde aclaman justicia por él.

Presuntamente Jorge habría acudido a la institución ubicada en la Ciudad de México, después de que sus compañeros le jugaran una 'broma' diciéndole que había examen presencial, información que no pudo corroborar ya que 'no cuenta con internet en su casa'.

Tras emitirse el reporte de su desaparición, usuarios en redes han difundido las conversaciones que Jorge tuvo con sus compañeros antes de ser visto por última vez, así como audios en los que presuntamente se escucha al joven reclamar a sus compañeros por la 'broma'.

"Tengo que trabajar ahora el doble para recuperar el dinero que gasté para ir a la preparatoria, para mover cielo, mar y tierra para llegar, entonces, por favor cuando uno les diga ‘Ya fuera de coto’, dejando de bromear. Por favor, pero por favor, cuando se les dice ya, es ya. No todo en la vida podemos pasarnos risa y risa y ya. Pero bueno, hasta que a ustedes les pase, no van a entender", se escucha al joven decir en uno de los audios que envío a sus compañeros.

"Muchos de ustedes tienen internet en su casa, entonces no tienen que preocuparse casi por nada, sus papás trabajan, algunos tienen más ventajas que otros, entonces tienen una mejor posibilidad y con eso mucho menos barreras u obstáculos en el estudio. Habemos muchos más que no tenemos esa posibilidad"

"Me pusieron el pie bastante feo, también es mi culpa por ser hasta cierto punto ignorante, creído, inocente, en verdad nunca nadie me había hecho esto. Es triste pensar de los que yo me fíe, creí eran mis compañeros a un tiempo futuro mejores amigo o amigos, me hicieran esto y duele bastante que te traicionen (...) Yo confié en ustedes", dice Jorge en uno de los audios.

Fragmento del último audio que envió Jorge, de verdad sigo sin creer que existan personas, que creen que es divertido jugar con alguien #nosfaltajorge @unam pic.twitter.com/E27QneGfyM — YouKnow (@youknow1066032) November 5, 2020

En tanto, internautas piden que los alumnos encargados de la 'broma' reciban un castigo al condenarlos como 'causantes' de la desaparición del joven.