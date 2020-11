'Es un honor estar con Donald Trump'; Brozo 'protesta' en Washington

"Voto por voto, casilla por casilla... es un honor estar con Donald Trump", grita Brozo en el nuevo video de análisis junto a Carlos Loret de Mola en LatinUS.

Frente al Monumento a Lincoln, ubicado en Washington DC, Estados Unidos, ambos periodistas mantuvieron una conversación en la que analizaron el comportamiento de las elecciones presidenciales y compararon la situación con lo que podría ser el futuro de Andrés Manuel López Obrador en México.

Actualmente los resultados no han definido a un presidente, pues las votaciones históricas han mantenido ocupados a los colegios de cada estado para contar cada voto emitido.

Joe Biden se perfila con una victoria de 263 votos electorales y Trump con 214, estando a la espera de los resultados en estados clave como Nevada y Pennsylvania.

Durante el video de más de 15 minutos, ambos charlan sobre lo asombroso que fue ver los resultados favorables para Trump a pesar del mal manejo de la pandemia que ha tenido y los escándalos políticos de los que ha sido parte en sus casi cuatro años de gobierno.

En cuanto a la comparación con López Obrador, Loret de Mola explicó que el éxito de Trump, a pesar de que puede perder la presidencia, es un buen resultado para el mandatario mexicano, pues es un indicador de la popularidad de un candidato 'incompetente' que a pesar de un mal manejo del poder, puede tener buenos resultados.

"Por más que yo tenga un gobierno desastroso, me puede ir bien en las elecciones", expresa.

Además, hablaron sobre las grandes empresas de comunicación que tienen los Estados Unidos como CNN, The New York Times y Washington Post, los cuales no pudieron ‘abrir los ojos’ de la sociedad sobre los errores del presidente sin importar que son ‘la crema y nata’ del periodismo.

Para finalizar, ambos mostraron su entusiasmo por conocer los resultados y continuaron con su paseo en Washington, D.C.