Seis actores que nos gustaría ver más seguido en pantalla

Un actor trasciende en pantalla tanto por su habilidad camaleónica actoral como por su carisma y buena energía, convincente y llamativa, que emana cada que se hacen presentes en películas o series.

Estas son algunas caras quizá no tan conocidas de Hollywood, cuyas carreras a punto de despegar, quisiéramos ver llegar lejos, porque parece que tienen madera para ello.

El británico es mucho más que el hijo de Jeremy Irons. A Max lo hemos visto, por ejemplo, en Red Ridding Hood, The White Queen, The Wife o Condor. Sabe asumir un protagónico o participar en proyectos de ensamble. Quizá sólo necesita diversificarse y brincar al mercado internacional.

Además de Game of Thrones y la saga Fast and Furious, la actriz se ha aventurado a otro tipo de historias, como comedias, digamos las series Four weddings and a Funeral o Die Hart. Comenzó su carrera en teatro y ha prestado su voz para otro tipo de proyectos, así que el multifacética.

Ha deambulado por el cine y la televisión por demasiado tiempo pero dejando una huella importante a su paso, ya sea su participación en la saga X-Men o el protagónico en la serie MacGyver. De Hanna Montana a Monster Trucks, su trabajo es extenso y también es productor.

Más conocida por su participación en las series Orange is the new black o The Handmaid’s Tale, la estadounidense ha participado también en cine y demostrado que lo hace bien en este formato, sólo hace falta ver la cinta Cam, que protagoniza, o su papel en Hustlers, para probarlo.

De ser el hijo de Jennifer Lopez en Maid in Manhattan, a ser el protagonista de la serie Teen Wolf, su carrera lleva un paso firme gracias a esas y otras apariciones en pantalla (Scream, Truth or Dare, etc.), pero parece que Posey no ha alcanzado todo el potencial que evidentemente trae en la sangre.

Se ha vuelto cara conocida gracias a las series Chilling Adventures of Sabrina o The 100. Claramente su carrera apenas inicia y pinta para llegar lejos; la cinta Uncharted por ejemplo, parece que sólo es la primera parada, el primer escalón, hacia el ascenso que esperamos llegue lejos y con éxito.