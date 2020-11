Camello patea a un motociclista en video viral

"Camello le enseña a este hombre las reglas básicas del tráfico", lee el texto que acompaña al video, compartido por el Servicio Forestal de la India en su cuenta de Twitter.

El clip se tomó originalmente en 2019, pero en estas fechas está resurgiendo, explica el New York Post.

En las imágenes puede verse a un grupo de camellos paseando por la calle, cuando el sujeto intenta adelantarlos, pero uno de los animales de pronto lo detiene al lanzarle una patada.

Camel teaches this man the basic traffic rule.Not to overtake from left. pic.twitter.com/sjkVW5dIwb