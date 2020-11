Perico alerta a su dueño de un incendio en su casa

Según cuenta Nguye, estaba dormido el martes temprano cuando escuchó a su perico Eric gritando su nombre. "Escuché un estallido y Eric, mi loro, comenzó a gritar, así que me desperté y olí un poco a humo", relata Anton a Australian Broadcasting Corp.

El hombre añade que la advertencia le dio tiempo suficiente para salir de casa con su mascota y alejarse hasta una distancia segura. "Agarré a Eric, abrí la puerta y miré hacia la parte trasera de la casa y vi algunas llamas".

Los bomberos pudieron contener el incendio, pero la casa quedó completamente envuelta en llamas. La causa del incendio está bajo investigación.

A pet parrot has saved his owner's life after alerting him to a fire that had broken out in his Queensland home. #9Today pic.twitter.com/vtt39TI4vg