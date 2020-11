Es una banda estadounidense de indie rock de Atlanta formada en 2004. El grupo está compuesto por el guitarrista, cantautor y compositor Andy Hull, el guitarrista principal Robert McDowell, el bajista Andy Prince y el baterista Tim Very.

El ex baterista Jeremiah Edmond se separó de la banda en enero de 2010 para concentrarse en su familia y en dirigir el sello discográfico de la banda, Favorite Gentlemen.

El bajista original de la banda, Jonathan Corley, se separó de la banda en 2013. El tecladista/ percusionista Chris Freeman anunció su salida de la banda en septiembre de 2016.

Ha publicado varias obras de teatro extendidas y cinco álbumes de estudio : I’m Like a Virgin Losing a Child (2006), Mean Everything to Nothing (2009), Simple Math (2011), Cope (2014) (así como su acompañamiento acústico versión, Hope ) y A Black Mile to the Surface (2017). Están firmados con el sello discográfico independiente Favorite Gentlemen Recordings, que se distribuye a través de Sony Music Entertainment y Loma Vista Recordings.

Se originó en los suburbios de Atlanta. Llevan el nombre de la ciudad inglesa de Manchester, una ciudad frecuentemente vista como bohemia y también rica en historia musical (The Smiths, The Fall, The Buzzcocks, The Stone Roses, Joy Division, Oasis, New Order, Happy Mondays, Revista).

Sintiéndose cada vez más alienado en su “escuela secundaria cristiana de un pequeño pueblo de Georgia” llamada Providence Christian Academy, en los suburbios de Atlanta, el cantante principal de la banda, Andy Hull, se sintió tan frustrado que pasó su último año estudiando en casa. También escribió y grabó su primer álbum de larga duración en 2004 mientras estudiaba durante su último año de secundaria.

Al principio de su carrera, la banda grabó un álbum titulado Nobody Sings Anymore. Sin embargo, nunca se lanzó debido al cambio en la dirección musical de la banda y los cambios de personal sufridos después de su grabación. La banda declaró que “la banda que hizo el disco era diferente a la banda ahora”.

Algunas de las pistas escritas para el álbum se lanzaron en cambio en You Brainstorm, I Brainstorm, pero Brilliance necesita un buen editor.

Andy Hull

Robert McDowell

Tim Very

Andy Prince