Descartan alarma por coronavirus en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que no hay una situación de alarma ante el aumento de casos de COVID-19 en varios estados

"No estamos en una situación de alarma, también eso que nos tranquilice, porque una cosa es Europa y otra cosa, es nuestro país", expresó.

En su conferencia mañanera, el Mandatario señaló que el crecimiento de "infecciones" se da en entidades como Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

No obstante, aseguró, tampoco hay una situación de emergencia como para retomar medidas de confinamiento y cerrar establecimientos comerciales.

"Nosotros consideramos que a diferencia de Europa, porque cada país aplica sus políticas, nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar establecimientos comerciales, no, no es necesario", sostuvo.

"Estamos confiando mucho, mucho, mucho, como siempre, en la gente, en que nos ayuden, que todos nos cuidemos, que somos mayores de edad, que el pueblo de México es pueblo muy responsable, lo ha demostrado".

López Obrador insistió en que el aumento de contagios de COVID-19 no es generalizado y tampoco se ha traducido en un incremento de personas fallecidas.

"Que eso es lo que más nos importa, que no se pierdan vidas y estamos llevando a cabo un plan para reforzar la atención médica en estados que lo requieren", subrayó.

"Y no vamos a aplicar medidas coercitivas, nada de toque de queda, nada de medidas autoritarias, o sea no necesitamos eso".