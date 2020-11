Alista IMSS plan contra alza de casos de COVId-19

Debido al incremento de casos y hospitalizaciones por COVID-19 en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Querétaro, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó un plan de atención con acciones específicas, que incluye expansión de camas hospitalarias, envío de personal médico, así como de ventiladores para apoyo respiratorio.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó regresar al confinamiento o cierre de negocios, porque México no está en una situación de alarma como en Europa.

En conferencia de prensa, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, mencionó que en las cinco entidades hay una ocupación de camas superior a 50%, por lo que el cuerpo médico conducido por Víctor Hugo Borja se ha reunido con representantes del IMSS, directores de hospitales y el resto del sector para planear una respuesta a la emergencia.

El director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto, detalló que el IMSS tiene más de 16 mil camas destinadas a pacientes con COVID-19 en todo el país, de las cuales 5 mil 910 no están disponibles, "lo que representa 40% de ocupación de camas a nivel nacional".

Explicó que se estableció una estrategia común para las cinco entidades, que consiste en incrementar la reconversión hospitalaria del Seguro Social, con el objetivo de contar con 668 camas adicionales durante este mes; equipamiento médico extraordinario, contratación de personal, convocatoria para voluntarios que deseen acudir a los hospitales donde más se necesita.

Agregó que la entidad que más preocupación causa es Chihuahua, puesto que tan sólo el IMSS tiene una ocupación de 91.6%, "hay 608 pacientes hospitalizados, por lo que existen 60 camas disponibles, de las 668".

Detalló que en unidades médicas del Seguro Social, Coahuila reporta una ocupación de 75.2%; Durango, de 67.1%; Nuevo León, 58.5%, y Querétaro, 56.5%; "estas son cifras específicamente en hospitales del Seguro Social", resaltó el director de prestaciones médicas del instituto.

Resaltó que para hacer frente al coronavirus en Chihuahua, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) facilitó el envío de 50 ventiladores mexicanos desarrollados por el Conacyt, y se adapta el Centro de Seguridad Social en la capital para contar con 30 camas de medicina interna y 30 destinadas a cirugía.

En el caso de Nuevo León, se continuará con el anexo temporal del Hospital General de Zona No. 67; atención en Unidades Médicas de Alta Especialidad a enfermedades que correspondan a segundo nivel; subrogación de servicios médicos privados a pacientes no COVID, y la firma del contrato interinstitucional con la Secretaría de Salud estatal para pacientes no COVID en todo el estado.

En el panorama nacional, José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemiología, informó que México registró 93 mil 228 defunciones, 635 más que el día previo, así como 943 mil 630 casos positivos, un incremento de 5 mil 225 con respecto al pasado martes.

Señaló que la epidemia activa, casos aún contagiosos, está conformada por 45 mil 512 personas, lo que equivale a 4% del total. Agregó que hasta la fecha, 697 mil 402 personas se han recuperado de la enfermedad.

CIFRAS DE COVID-19 EN MÉXICO ACUMULADOS 943,630 NEGATIVOS 1,145,788 DECESOS 93,228