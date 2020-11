Reo toma de rehén al director del penal de la Lima en Jaltocán, Hidalgo

Una fuerte movilización policiaca se registró en el penal de la Lima en Jaltocán Hidalgo, luego de que un reo tomara de rehén al director del penal, Jorge Sánchez, y se registraran dos custodios heridos. Inicialmente circuló la información que se trataba de una riña o un motín en ese centro de readaptación social de mediana seguridad, sin embargo, el secretario de Seguridad, Mauricio Delmar, descartó que se tratara de estas dos situaciones.

El secretario mencionó que la información que se tiene, que han podido recabar a través de radio debido a que no hay otra manera de comunicación en la zona, es que un interno tomó como rehén al director para exigir que lo dejaran salir en libertad. Advirtió que la exigencia del interno de quien no se dio a conocer su identidad ni la causa de su reclusión no va a suceder, dijo que se tomará el control del penal durante la noche de este mismo miércoles.

Se conoce qué hay dos custodios de la Torre de control que se encuentran heridos, por lo cual fue necesario el ingreso de los paramédicos. "No hay fuga, no hay riña y no hay motín, es una persona privada de la libertad quien tiene tomado al director del penal. Está bajo control, no hay riesgo de fuga, la ciudadanía puede estar tranquila", mencionó el secretario de Seguridad.

Indicó que en el lugar hay un operativo con elementos de la Guardia Nacional, policía estatal, municipal y de investigación. Se informó que son al menos un centenar de elementos de seguridad los que permanecen en ese lugar que se ubica en la sierra de la entidad.