Para las arcas del Estado de Coahuila, la atención a la pandemia del coronavirus ha significado un costo de mil millones de pesos, destinando recursos que no estaban contemplados y que comienzan a terminarse; manifestó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Además de señalar que, la preocupación es la atención adecuada en el tema del COVID-19, pues se desconoce el tiempo que vaya a durar y mucho menos la cantidad de recursos que deberán destinarse.

“Mil millones, no ha avanzado mucho, todos los gastos primordiales son mil millones de pesos. Ahorita debemos, alrededor de 60 millones de pesos de pruebas, es lo que estoy pagando”, fue lo que respondió el mandatario estatal, cuando se le cuestionó sobre el costo que ha tenido para Coahuila la pandemia del coronavirus.

Refirió que lo más preocupante es que se están utilizando más pruebas, pues de eso depende la detección y atención oportuna de los contagios que diariamente van surgiendo en las diferentes regiones de la entidad; señaló que todas las entidades han gastado, pero no ha habido ningún reembolso, ni tampoco ha habido una reciprocidad por parte del Gobierno Federal.

“Es verdad que el Seguro Social ha hecho algunas reconversiones y ha ampliado el número de camas. Sí, sí es verdad, pero la verdad es que los Estados, todos hemos desembolsados recursos que no se tenían destinados para ellos y por ende, a fin de año afectan las finanzas públicas”, indicó Riquelme Solís.

Durante su visita a Piedras Negras y al término de la reunión del Comité del Impuesto Sobre Nómina que encabezó; Riquelme Solís manifestó que la principal preocupación es la atención adecuada en el tema de la pandemia del coronavirus.

“No sabemos cuánto dure y cuánto más habremos de gastar en los próximos meses, y creo es una preocupación valida. Esa es la principal preocupación, no que Coahuila no vaya a tener recursos para ejercer el año entrante, si no que mi preocupación es la atención adecuada, no sabemos cuánto dure el tema del COVID-19”, indicó Riquelme.

Estableció que en ello van implícitas todas las regiones donde han surgido nuevos casos, brotes que tienen un significado importante en la hospitalización y que, por lo tanto, tienen que actuar de manera inmediata y no pueden decir que no.

“Hay un desgaste dentro de la atención, no solo de los médicos que merecen todo mi respeto y mi agradecimiento por todo el trabajo que están haciendo, sino que también ya los recursos se están agotando y tenemos que estar previendo para el año entrante, que es lo que requiere Coahuila para la atención de esta pandemia”, concluyó el funcionario estatal.