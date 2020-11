Voz de Palco

¡Qué manera de desperdiciar una oportunidad tan grande, "Chofis"! Javier Eduardo López, un lagunero en Chivas, se aleja del Rebaño y no sería por falta de futbol. Así, mientras unos sufren por llegar, otros se van casi sin rastro dejar. Que aprenda a Sandoval, el joven que resurge con los Guerreros; después de una y otra vez, siempre se puede volver a intentar.

Luego de ese incipiente poema, vamos a lo que es real. Futbol hay por todas partes; coronavirus, también. Y mientras algunas ligas cierran su exitosa temporada, otras se tambalean apenas en el arranque. Ahí está la Champions, reportando casos desde Holanda, Ucrania, desde el más allá, en plena disputa por ser los mejores en cada grupo. En México, el mal no se ha disipado…

Apenas habían abierto la puerta en algunos estadios y otros más estaban por animarse cuando ¡tómala!, llega el rebrote de forma preocupante. Mucha muerte, mucho contagio hay ya en el país. Jugadores van y vienen con el virus, ¡así no se pin… puede!, pero ya casi la libramos. Se han disputado 16 jornadas, solo falta la estocada final.

En lunes por la noche, los Guerreros (de nueva cuenta) no pudieron contra su "némesis", la Fiera. La buena noticia es que no se movieron del noveno lugar y solo queda Mazatlán en el camino, el endeble y aparecido "de la nada" Mazatlán. Mejor aún, el partido se jugará en casa el próximo domingo.

Santos Laguna ya está en liguilla, o repechaje, o como se llame esa ronda que sigue después de las 17 jornadas del torneo regular (este año no diremos quién pasó, sino quién NO pasó, así acabamos más rápido) y todavía aspira a subir uno o dos lugares más, cuando mucho. Lo importante es que seguirá en competencia por al menos un juego más y luego a esperar adversario. Todo esto sin el "Huevo" Lozano.

El "Guerrero" saltó a la cancha del "Nou Camp" enfundado en una playera verde para confundir al enemigo. Estoy seguro que no fui el único que en cada avance pensaba que era el León el que traía la bola; el tradicional "panzaverde" ahora vestía de luto. Aunque igual, el resultado fue el mismo de cada visita: derrota, aunque esta vez fue más peleada, discreta. Antes de iniciar el encuentro, pasó por mi mente la idea de que los (alguna vez) "Esmeraldas" descansaran a varios de sus titulares, pero no, Ambriz puso toda la carne al asador. Por su parte, Santos promete dar pelea en la "postemporada". Una jornada más…

Hoy, Rayados, buscará levantar la copa. Llega a la final de vuelta con ventaja mínima y al mismo tiempo con la desventaja que implica cerrar una final en el BBVA. Es Monterrey, aunque a muchos no les guste, el vigente campeón del futbol mexicano, ¿o hay otro? Luego de no conocer el triunfo durante el efímero Clausura 2020, los albiazules se han metido en la pelea por defender el título que lograron en diciembre del año pasado en el Azteca. No hay que olvidar que también es el actual campeón de la Liga de Campeones de Concacaf. ¿Triplete en puerta? Demasiado título para las circunstancias y realidades que se viven, pero así, casi sin querer, se va la liga, se va el año y la pandemia es la única que se queda.

Hagan sus apuestas. Si hay un candidato fuerte hoy para ser campeón hoy en la Liga es el León, pero en el CircoMX cualquier cosa puede pasar. Doce, son doce los contendientes al título; mediocre formato, a más no poder.

¿Le seguimos?

Respondo en @Foko_54 y @Champs_MX [Facebook también].

Eduardo Sepúlveda

@Foko_54