Recuerdos del ayer

Roberto "El Cacho'' Alatorre, portero titular de Cruz Azul de 1967 a 1971, cumplió 80 años de edad el pasado 26 de octubre en compañía de su familia, después de haberle diagnosticado COVID-19 a principios de julio de este año. El guardameta que conquistó cinco títulos con los Cementeros en los años sesentas logró sobrevivir a este mal al ser atendido oportunamente, según contó vía telefónica el exjugador tapatío.

Roberto Alatorre Morones, mejor conocido como "El Cacho'' Alatorre nació el 26 de octubre de 1940 en el Barrio de Oblatos de la ciudad de Guadalajara. Sus padres fueron don Pascual Alatorre Ortiz (+) y doña Elvira Morones Garnica, de 99 años de edad, quien aún vive. Segundo de 12 hermanos, de los cuales sobreviven Roberto, Pascual, Elvira, Leticia y Gloria.

Recuerda que tenía 14 años de edad y un buen día andaba en el llano, estaba por empezar un partido de futbol. Uno de los equipos no se completaba y lo invitaron a jugar en la posición de portero. Al término del encuentro lo invitaron para que se integrara al Unión Oblatos de la categoría de Tercera Fuerza patrocinado por el sacerdote José Toral Moreno.

Aceptó la invitación y formó parte del Unión Oblatos, que contaba con equipos desde la categoría Infantil hasta Reserva Especial. Tenía 15 años de edad en ese entonces y por su estatura jugaba en la categoría Juvenil de Primera, correspondiente a la edad de 18 años. En 1955 fue convocado a la Selección Jalisco, siendo sus compañeros de equipo Gustavo "El Halcón'' Peña, Felipe "El Príncipe'' Ruvalcaba, Armando Partida, Ernesto Cisneros y Magdaleno Mercado, entre otros.

La Selección Jalisco conquistó el Campeonato Nacional de Futbol al vencer al Distrito Federal en la gran final. Enseguida fue llamado a las Reservas del equipo Nacional de Guadalajara que militaba en Segunda División. Dos años estuvo en las Reservas de los Pericos y en 1957 debutó profesionalmente en la Copa México bajo las órdenes del entrenador Jesús "El Chuco'' Ponce, disputando la final contra el Monterrey (que en ese entonces militaba en la rama de ascenso) y ganaron por dos goles a cero para adjudicarse ese año el Torneo de Copa y el de Campeón de Campeones contra Celaya, Campeón de Liga ese año.

Debutó a la edad de 17 años y se afianzó como portero titular del Nacional y en la temporada 1960 - 1961 lograron el ascenso a Primera División bajo la dirección técnica del argentino Javier Novello. Reconoce que en la temporada 1961 - 1962 "perdió piso'' y el técnico húngaro Arpad Fekete decidió contratar al guardameta Albertinho para suplirlo. En seguida deambuló por varios equipos, en el Orizaba jugó a préstamo la temporada 1962 - 1963, después fue a Veracruz y no se arregló, pese a haber hecho pretemporada.

Posteriormente jugó con Petroleros de Poza Rica de 1964 a 1966, uno de los grandes de Segunda División, conocido como el "ya merito'', pues nunca ascendió. En la temporada 1966 - 1967 fue contratado por los recién ascendidos Jabatos de Nuevo León, con los cuales tuvo una destacada actuación, habiendo recibido de manos del actor Mario Moreno "Cantinflas'' el trofeo al mejor portero de la temporada. En el desaparecido equipo regiomontano jugó al lado de los mundialistas mexicanos Guillermo "El Tigre'' Sepúlveda y Héctor Hernández.

Al término de esa temporada inició pláticas con la directiva de Jabatos para que comprara su carta de derechos federativos, pero no logró concretar la venta. Fue entonces cuando surgió la propuesta del Cruz Azul para llevarlo a sus filas y adquirir la carta en mención en una cifra que le convino económicamente. A los Cementeros llegó en la temporada 1967 - 1968 junto con los atlantistas Marco Antonio Ramírez y Roberto Escalante. Al torneo siguiente llegaron Jesús del Muro y Gustavo "El Halcón'' Peña para redondear el equipo dirigido por Raúl Cárdenas.

La temporada 1968 - 1969 fue de ensueño para Roberto "El Cacho'' Alatorre y la Máquina Azul al ser Campeones de Liga, de Copa y Campeón de Campeones en el futbol mexicano y Campeones de la Concacaf, cuatro títulos en un año inolvidable. Además, de ser ganadores del Torneo México 70, cinco trofeos con un plantel de jugadores mexicanos.

"El Cacho'' Alatorre jugó con los Cementeros de la temporada 67 - 68 a la 71 - 72. Desde 1970 las lesiones empezaron a afectarlo, primero una fractura de escafoides de mano derecha, de la cual tardó más de un año en recuperarse. Después de Cruz Azul militó en los equipos Veracruz en la temporada 1972 - 1973, León en el torneo 1973 - 1974 y Jalisco en el campeonato 1974 - 1975, con el cual concluyó su carrera profesional de 18 años.

En dos ocasiones fue convocado por el técnico Raúl Cárdenas a la Selección Nacional en la etapa de preparación rumbo al Mundial de México 1970, no habiendo podido quedarse en la lista definitiva, pues había una gran competencia por ser portero titular entre Ignacio Calderón, Antonio Mota, Francisco Castrejón, Hugo Pineda y Roberto Alatorre, resultando finalmente seleccionados Calderón, Castrejón y Mota.

Cuando jugó con los Petroleros de Poza Rica fue convocado a la Selección Nacional de Segunda División que participó y ganó la Copa Kenedy en 1964, al mando del prestigiado técnico Donato Alonso, siendo México campeón.

A la edad de 18 años contrajo matrimonio con la señorita Julia Martínez Tovar, fallecida en 2019, con quien procreó seis hijos: Irma, Ana Lilia, Roberto, Ricardo, Alejandro y Julio Alatorre Martínez.

Cuenta que hace cuatro meses se escapó de morir a consecuencia del COVID-19, "ya no me contaban vivo, estuve internado en el mes de julio en el Hospital Civil de Guadalajara, bajé 12 kilos y se me cayó gran parte del cabello, pero gracias a Dios la libré y aquí sigo'', narró Roberto "Cacho'' Alatorre, gran guardameta del Cruz Azul de jugadores mexicanos.

¡Hasta el próximo miércoles!

Sergio Luis Rosas

[email protected]