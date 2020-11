Descubre la infidelidad de su novio gracias a una selfie

Una mujer descubrió que su novio de cuatro años la estaba engañando, luego de detectar en una selfie, en el reflejo de los lentes que el chico trae puestos, la imagen de otra mujer a su lado.

"Esa vez que mi novio de 4 años me hizo Snapchat y me engañó", escribe Sydney Kinsch junto a un video en que explica la situación.

En el clip, la joven detalla que en la imagen que le envió su novio, pueden verse las piernas de otra mujer sentada junto a él en un automóvil, recoge el New York Post.

"Lo llamé y le pregunté si se dio cuenta de que me envió una perra en su Snapchat y no tenía ni idea", escribió ella. "Así que se lo envié y me dijo que estaba loca y que era la novia de nuestro amigo".

Kinsch añade que una semana después descubrió que su novio le había sido infiel en varias ocasiones en los últimos meses.