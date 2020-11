Extraen cable de 70 centímetros de la vejiga de un niño

Según medios locales, el menor había introducido el cable por la uretra, dado que tenía curiosidad por saber de dónde viene la orina. Debido a las contracciones musculares, una vez dentro, el chico ya no pudo expulsar el cable, que estuvo dentro de su cuerpo por tres meses.

Durante ese tiempo el menor sufrió episodios de hematuria (orina con sangre), urgencia de orinar repentina y frecuentemente y dolor al orinar. El niño se recupera satisfactoriamente tras la operación.

A 13-year-old boy from Dongguan, South China's Guangdong Province, had to undergo surgery to remove a 70-centimeter-long electric wire he inserted into his urethra after becoming curious about where urine came from.