Nuestros subagentes, disfrazados de médico enojado con la terca población que no más no hace caso, nos reportan que el "góber" rijoso y ya casi doctorado en finanzas públicas, Miguel Riquelme, está actualmente entregado a su faceta de epidemiólogo las 24 horas del día y de lunes a domingo. En sesión permanente junto con los subcomités de las cinco regiones de la provincia de Coahuila, le reviró al "zar" mexicano del COVID, Hugo López-Gatell, que urgió a tomar medidas de restricción a la movilidad en Coahuila, y le increpó que las decisiones se tomarán por región, refiriéndose a La Laguna y a la Sureste, que registran actualmente la mayor cifra de contagios. A decir de los subagentes, el "rockstar" de la pandemia se quedó corto en sus recomendaciones, y con todo y su "mecha corta" Riquelme ni se inmutó, pues ya tenía preparadas varias medidas que, dijo, se darían a conocer hoy en La Laguna, en tanto que en el Sureste se empezaría por restricciones etílicas, horarios de negocios y la aplicación de mano dura para el uso correcto del cubrebocas y sobre todo mucha inspección.

Nuestros subagentes nos reportaron además que don Miguel, que "ya se habla de tú" con varios especialistas en salud, se puso a buscar la base legal para emitir de inmediato un decreto en el que se prohíba la realización de fiestas privadas, es decir, al interior de casas, quintas o clubes particulares, por "fifís" que estos sean, y con esto endurecer las medidas de control, pues la movilidad social hacia las pachangas está mandando al traste todo el esfuerzo que se hace por parte de Gobiernos y personal de salud para bajarle a los contagios, aunque también debería ordenarle a sus inspectores que apliquen la ley por parejo. Al parecer los integrantes del subcomité ya están cansados con el inquilino del Palacio Rosa, que todos los días pisa base para supervisar la cantidad de camas y respiradores disponibles y cada media hora pide las cifras de contagios por región; incluso algunos ya han pensado en pedir una compensación por aguantarle el ritmo y el humor a su jefe.

***

Un tema polémico en el que nomás no se avanza, pero en el que los gobernadores rijosos que integran el bloque de conservadores neoliberales, como les dice el presidente López Obrador a los mandamases que integran la Alianza Federalista, es el relacionado con el diálogo sin confrontación que le plantearon al "preciso" de la Cuarta Transformación para la revisión del Pacto Fiscal. Y mientras los aliancistas se deshacen en atenciones para pedirle que los reciba para exponerle la realidad de cada una de las entidades bajo la premisa de que a ningún estado se le dé menos recursos que los de este 2020, pues el 4.6 por ciento de crecimiento que Hacienda espera en materia financiera podría no darse y en lógica las participaciones se verán más reducidas para las entidades, ayer desde Palacio Nacional la respuesta que tuvieron fue que los gobernadores aliancistas y "sacalepunta" le han faltado al respeto al "tlatoani". Y de nueva cuenta, el "góber" Miguel Riquelme respondió que a los coahuilenses no les interesan los dimes y diretes y que con semejante tijerazo al presupuesto ni cómo quedarse callado. Por lo pronto, y como se están poniendo las cosas color de hormiga con la fastidiosa pandemia de coronavirus, tendrán que apoyarse entre ellos con medicamentos, pues del Gobierno federal, ni recursos ni acciones para hacerle frente al temible coronavirus, por lo que ya son varios los especialistas que aseguran se ve preocupante el panorama para el 2021.

***

A propósito de la reciente y tradicional celebración del Día de Muertos, nuestros subagentes, aún con una flor de cempasúchil en la mano, recordaron la memorable frase mexicana: "el petate del muerto", que hace alusión a alguien que quiere causar miedo con información falsa o exagerada, apropiada al tono de las declaraciones del resucitado diputado electo al Congreso de Coahuila por lo que queda del Acción Nacional, Rodolfo Walss Aurioles. Son varios apuntes los que se derivan de su aparición pública tras años en el ostracismo político y el rezago de su propio partido. El becado… Perdón, el próximo legislador, con sus dotes combativas, pretende reivindicarse de su triste historia de destierro a la que lo condenaron los jefazos de su partido, Jesús de León y Guillermo Anaya, a quienes ahora les servirá como merolico, dicen, por ser quienes le dieron la bendición con la pluri. A decir de los subagentes, aún con los tímpanos lastimados por las estridencias de cierta síndica de Torreón, don Rodolfo no ha entendido que se viven otros tiempos políticos y él se quedó en el pasado. Belicoso, advirtió que junto con las otras dos becarias panistas Natalia Virgil y Mayra Lucila Valdez va a encabezar una exigencia para que el gobernador Miguel Riquelme impulse el desarrollo regional, pues para él tiene olvidada a La Laguna. La cosa es que con más gritos que datos despotricó porque desde su óptica no hay obras ni inversiones. Alguien debe decirle a Walss que si le va a estar haciendo caso al notario y "espurio" dirigente de su partido, también se espere el rechazo de cientos de panistas, y que mejor se ponga a estudiar, porque la oposición es bienvenida siempre y cuando sea con argumentos más que con estridencias. Por cierto, para el "resucitado" diputado "pluri" no existe la pandemia, pues no hizo ni la más mínima referencia a ella en sus elucubraciones.

***

Nuestros subagentes, todavía uniformados de participante en el Primer Torneo Nacional de Pádel en La Laguna, que se celebró en el centro social y deportivo del Campestre, nos reportan que los vecinos del sector residencial están tremendamente inconformes. Y es que, con los dedos cruzados, esperaban cuando vieron llegar a la colonia las máquinas asfaltadoras que el alcalde Jorge Zermeño emprendería la reparación de varias calles, donde quedaron zanjas, baches y hasta escombro, resultado de los trabajos realizados por los muchachos del Simas Torreón cuando reparan fugas de agua o cuando se les caen los colectores sanitarios por la mala calidad de los trabajos que hacen las empresas del otro lado del Nazas de unos amigos suyos, dicen, contratadas por asignación directa; pero una serie de fotografías viralizadas en las inestables redes sociales mostraron que toda la movilización fue para rehabilitar totalmente la carpeta asfáltica a todo lo largo y ancho del Callejón del Arrepentimiento, que por pura coincidencia, no vaya a pensar mal, es donde se ubica el domicilio del edil. La foto donde aparece el flamante pavimento se comparte y se comparte en los grupos de WhatsApp; dicen los chismosos subagentes que por si alguien tiene duda, ahí está la muestra y que además la maquinaria ya fue retirada. Dicen los envidiosos que como ya mero se va, el presidente municipal les encargó a los muchachos de Obras Públicas que dieran una "manita de gato" a la calle, en parte porque si no le hacen caso ahorita, mucho menos cuando ya no despache desde el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad.

***

Los que ya "adoptaron" al nuevo partido de la familia de la todavía jefaza del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, fueron los aliados de la exalcaldesa priista de la hermana república de Gómez Palacio Leticia Herrera, quien se afianza de lo que sea con tal de estar en el reflector electoral del próximo año, donde se pondrán a juego diputaciones federales. Un amigo cercano a la exalcaldesa quien fue su síndico, Lorenzo Natera, desplazó en sus redes sociales la tradicional foto sonriente por el logo de la nueva fuerza sindical… Digo, política, más conocida como Redes Sociales Progresistas (RSP). Como sabe, mi estimado lector, el PRI duranguense ya le ha dado varias desconocidas a la exmandamás de Gómez Palacio, por lo que muchos aseguran les anda apostado a otros partidos, de esos que se venden al mejor postor; por ello dicen que don Lorenzo va de adelantada para ponerle la mesa a doña Lety, que sigue con la esperanza de ser candidata a la gubernatura de Durango. Por cierto, mientras son peras o son manzanas, cada vez son más las voces que consideran que ante la crisis que viven los dos partidos en vía de extinción en Durango, PRI y PAN, la única figura que se le puede plantar de frente a Morena es la exalcaldesa Herrera, aunque primero tendría que superar las grillas internas de su partido, que no son pocas.