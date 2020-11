Vibremospositivo

Hace unos meses el libro "El monje que vendió su Ferrari inesperadamente", llegó a mis manos, su nombre llamó mi atención y decidí sumergirme en esa historia a descubrir que regalo tendría para mí. Verdaderamente me llevé una hermosa sorpresa en donde me di cuenta que los libros siempre llegan a tu vida por algo, más tarde sin saberlo, tras un momento de adversidad en mi vida pondría en práctica las herramientas que esta lectura me brindó, quedándose como parte de mi vida diaria.

Este libro trata sobre la importancia de hacer conciencia de vivir en el presente, ¿cuántas veces nos perdemos de las bendiciones que el presente nos regala por estar preocupados por el futuro o vivir de los recuerdos del pasado? También nos dirige hacia la importancia reflexionar sobre qué es lo que realmente nos hace felices y la calidad de los pensamientos que tenemos. Este viaje me dejó muchas herramientas, frases que se quedaron en mi corazón, pero sobre todo me ayudó a descubrir, aprender, fortalecer y crecer personalmente a través de una reflexión profunda. "La visión solo llega a ser clara cuando uno puede mirarse al corazón, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta". Esta frase es una de las tantas frases en las que creo firmemente. Mientras más nos veamos tal y como somos, aprendamos a amarnos, aceptarnos, respetarnos, abrazarnos con nuestras virtudes y defectos y tengamos la valentía de transformarnos para ser una mejor versión de nosotros, viviremos en armonía y felicidad con nosotros y los demás. Es importante utilizar y enfocar nuestro tiempo positivamente rodeándonos de gente que nos sume, impulse a crecer y ser mejores personas y, además haciendo cosas que nos gusten ya que cuando uno hace lo que ama no cuesta trabajo porque eres feliz. La calidad de nuestros pensamientos es muy importante porque la mente es poderosa. Tenemos que cuidar lo que pensamos. No siempre es fácil, en ocasiones nos encontramos en situaciones complicadas y cuesta trabajo cambiar el chip, pero cuando te propones enfocar tu mente en positivo esto se va haciendo un hábito y grandes cosas empiezan a suceder tanto en tu persona como en tu entorno y ésta frase me lo vino a reforzar: "Rechaza los pensamientos débiles que se hayan colado en el palacio de tu mente, verán que no son bienvenidos y su única opción será marcharse". Éstas son algunas de las reflexiones que me dejó "El monje que vendió su Ferrari", los invito a leerlo para que puedan seguir descubriendo los regalos que esta historia tiene para ustedes. Recuerda que tú tienes el poder de la elección. ¿Cómo son tus pensamientos diarios? ¿Positivos o negativos? ¿Eres feliz?