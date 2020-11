Paisajes temporales y un acto de educación ambiental

En días pasados vi que algunos amigos subieron fotografías de los cultivos de flores que se siembran justo al lado del río del lado de Villa Juárez (hoy Cd. Juárez). Las añoranzas que provocaron, me pusieron en la carretera con ese rumbo. La primera impresión que tuve mientras manejaba es que se había perdido ya la atmósfera rural de esa zona. Prácticamente atiné con la entrada que no usaba desde hace ya casi veinte años, entonces me había sorprendido con el enfoque agroecológico que usaban los productores de aquel lugar. Casi de inmediato apareció un tapete naranja con brillos amarillos de hermosas flores de cempaxúchil, haciendo honor a la creencia de los aztecas de que esta flor tenía la capacidad de retener los rayos solares, una flor estrechamente relacionada con las tradiciones de esta época de conexión con nuestros difuntos, tradición que viene de los aztecas. Al fondo del retazo naranja amarillo, un pequeño mosaico formado por un tapete blanco de margaritas blancas y un tapete de terciopelo rojo carmíno tornasol de flores conocidas como mano de león, completaban el paisaje.

Para redondear el día buscamos llegar al Río y buscar un buen paraje para desasolearnos, seguí el camino rodeando las flores y mi intuición, el camino se bifurcaba con mucha frecuencia y la mayoría de las veces terminaba en una barda, en un cerco o en un cultivo. Regresamos a la carretera y continuamos con rumbo a La Loma por el ejido Monterrey, finalmente llegué al Río, la primera sombra que encontré fue la de un viejo huizache ribereño, y no la pensé, ahí nos refrescamos, tomamos agua y comimos algo, buscamos donde sentarnos, no encontramos, en cambio apareció la infaltable fogata apagada y alrededor basura de diferente tipo, destacando las charolas y vasos de unicel o nieve seca, aunque había agua en el cauce, no se sentía su presencia, el agua se veía turbia y la ribera totalmente vertical y con cierto grado de erosión. Además la sensación de espacio abierto prácticamente ha desaparecido.

Desde ahí vimos lo que parecía una sauceda con una sombra espesa, nos movimos, era un bonito lugar, césped verde y sauces grande y frondosos, sin embargo, los restos de cuatro fogatas evidenciaba la presencia frecuente de gente igual que la gran cantidad de basura , en este punto, la cantidad de unicel era muy alta igual que los envases de cerveza, lo ligero del unicel ocasionó que el viento los dispersara por todos lados dando una impresión de basurero No nos quedamos más, al salir había un letrero en una rama de un árbol que decía: "llévate tu basura, por aquí no pasa el camión recolector". Letra muerta. Usar y tirar es la regla no escrita de todos estos materiales como el unicel de un solo uso, pero que no es biodegradable. El problema de este tipo de basura en el Río Nazas se ha extendido hasta el Parque Estatal Cañón de Fernández, en el que las visitas y el número de visitantes se ha incrementado sin la aplicación de la reglamentación de su programa de manejo.

En congruencia con dicho problema Pro defensa del Nazas convocó a las personas interesadas a realizar una campaña de limpieza en el Cañón de Fernández. Asistió un nutrido grupo de personas que se dieron a la tarea de limpiar los sitios más impactados por los visitantes, esto es muy loable, pero aún más trascendente es el fomento en los participantes de un estado mental de aprendizaje.a través del juego, la alegría y la irreverencia que desencadena la conciencia y la intuición del aprendizaje sobre el desarrollo de su propia mente, lo cual alcanza ni más ni menos el objetivo último y más poderoso de la educación ambiental. Esto no podría suceder sin el ímpetu de la creatividad, la cual no es un accesorio del aprendizaje, sino una parte integral del mismo. Es desde el punto de vista de Prodenazas: creatividad en acción.