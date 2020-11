No hay camas para recibir a los pacientes: ISSSTE Gómez Palacio

Personal de la Clínica Hospital del ISSSTE en Gómez Palacio denunciaron una vez más, las carentes condiciones en las que laboran exponiéndose así a contagios de COVID-19 ante la saturación que presenta la institución, sobre todo en esta área.

Tan solo ayer se pudo observar una gran afluencia de ciudadanos en el triaje respiratorio en espera de una prueba para confirmar o descartar un posible contagio.

VER MÁS: La Laguna, primer lugar en contagios de COVID-19: CCI

En apoyo a su situación, maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) donaron equipo de bioseguridad.

Rosario Amparo García González, enfermera auxiliar del área de consulta externa, calificó como "inhumanas" las condiciones en las que trabajan actualmente, "se abrió un área COVID en el segundo piso en donde normalmente debería de haber pacientes de otras enfermedades como traumatología, cirugía. Ya no hay cupo en nuestra unidad, en el departamento de Urgencias con 10 camas está saturado, el segundo con 22, saturado, no hay personal, no hay equipo de protección adecuado para los compañeros".

Denunció también que es con un hule como se divide el área de los pacientes de cirugía y de los pacientes contagiados con el virus SARS-CoV-2.

"Los compañeros afuera de ese hule se cambian y en unas cubetas dejan todo su equipo con cloro para desinfectar y lo pueda utilizar el turno que va a entrar; esas no son las condiciones para laborar, sin embargo lo están haciendo porque el derechohabiente tiene su derecho de atenderse", dijo la enfermera.

VER MÁS: Cumplirá Lerdo 126 años en alto nivel de riesgo

Expuso que ante la falta de equipo de seguridad, sobre todo del personal que atiende a los pacientes COVID, han solicitado el apoyo de otras instituciones, las cuales han donado pero resulta insuficiente.

Por esta situación, lanzan un llamado a las empresas a donar equipo para evitar contagios entre el personal, que asegura ya es insuficiente para la atención de los pacientes que siguen llegando a diario.

Dijo que el sábado pasado murió un compañero, quien era el director de la unidad de Santa María del Oro, cuyo estado de salud era muy grave.

"Estamos recibiendo pacientes, los más delicados, el área está saturada. La verdad no hay camas para recibir a los pacientes", dijo preocupada. Es por ello que también invitó a la ciudadanía a no salir de casa por lo menos los siguientes 15 días para tratar de disminuir el número de contagios.

"Es un miedo terrible el que tenemos de contagiar a nuestros hijos, papás, quédense en casa, ayúdennos un poco", recalcó.

VER MÁS: Inicio de mes deja más de 800 nuevos casos de COVID en Durango