Familia de Sandro Cohen lanza nueva campaña para donadores de sangre

La tarde de ayer lunes, la familia Cohen Estrada publicaba, a través de Facebook, un mensaje esperanzador: Sandro Cohen había sido desintubado, pero al continuar delicado y en terapia intensiva, reiteraba el llamado a seguir recaudando fondos; sin embargo, pocas horas después los médicos detectaron una bacteria en los pulmones del escritor que ha requerido transfusiones de sangre, y una nueva campaña, ahora para la donación de sangre.

La escritora Josefina Estrada aseguró que su esposo fue desintubado pero continúa con respiración artificial, "no ha estado consciente pero estaba evolucionando muy bien hasta que anoche detectaron una bacteria y para combatirla necesitan transfusión de sangre, me dijeron que esa bacteria ya no tiene que ver con el Covid, pero ciertamente sus pulmones que desde que entró estaban muy dañados, es una de las bacterias que estaban ahí y no le han permitido la desinflamación total".

Dijo que se le sacó una muestra del pulmón y en 72 horas tendrán los resultados de los estudios con los cuales serán más certeros los tratamientos contra estas bacterias, pero hay una muy rebelde que le implicó transfusiones por lo que emprendieron la tarde de este martes la campaña para donadores de sangre.

"Amigos, volvemos a hacerles un llamado solidario. Se solicita sangre de cualquier tipo. Hospital ABC Observatorio", dice el mensaje publicado la tarde de este martes en la cuenta de Facebook de Sandro Cohen y agregan los requisitos para donar que además una larga lista que incluye tener entre 18 y 65 años, peso mínimo 50 Kg y no usar drogas, se agrega: en los últimos 28 días, no haber viajado a zonas con brotes epidemiológicos ni haber recibido cualquiera de las siguientes vacunas: tuberculosis, poliomielitis, sarampión, rubeola, parotiditis, fiebre amarilla, cólera o influenza.

"Se solicitan donadores de sangre", señala Estrada, quien comparte además el teléfono del hospital: 555230800 con las extensiones 8920 y 8921 para cualquier duda; pero además que a quien acuda a donar, proporcione el nombre de Sandro Cohen para que se contabilicen los donantes.

A la par, la escritora reitera el llamado a continuar con la recaudación de fondos para pagar los gastos hospitalarios que se han generado desde que Sandro Cohen fue internado el 13 de octubre, "porque los gastos siguen, nuevos, especialistas intervienen y se mantiene en terapia intensiva con respiración asistida".

De ahí que el mensaje publicado por la familia el pasado lunes, en Facebook, que dice; "Con alegría informamos que Sandro Cohen ha sido desintubado, hoy. Continúa delicado, en terapia intensiva, mejorando cada día. Se calcula dos semanas más de hospitalización, cuando menos. La evolución de su salud nos infunde ánimos para continuar con la recaudación de fondos. Gracias por sus oraciones", es vigente y continúan abiertas dos campañas de recaudación de fondos.

Una es a través de la cuenta de la escritora y esposa de Sandro Cohen, Josefina Estrada Ortiz, en BBVA, con número de cuenta 2652199912, tarjeta: 4152313579007647, y clave interbancaria: 012180026521999126; y una campaña más en Estados Unidos, en un #gofundme creado por su sobrino Jacob Cohen, al que se puede entrar a través de la liga: https://t.co/Kd3cGwR4Pj