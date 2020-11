Modelo dice que fue humillada en un vuelo por su atuendo

Eve J. Marie, una modelo de Playboy de 26 años que viajaba con su hijo de 7 años, dice que fue "humillada y avergonzada" por un asistente de vuelo de Southwest Airlines, quien le dijo que no podía volar vistiendo la blusa escotada con estampado de leopardo que traía puesta.

Marie, que viajaba a Dallas, relata a Jam Press que un miembro de la tripulación le dijo que tendría que cambiarse porque su ‘traje revelador’ violaba el código de vestimenta de la aerolínea.

"Cuando me amenazaron con sacarme del avión si no tenía una muda de ropa, me sentí completamente humillada, avergonzada y muy ofendida", declara la mujer.

“Incluso siendo un cliente leal con ellos, sentí que las otras mujeres en el avión me estaban juzgando por mi atuendo y decían que mis senos son demasiado grandes. Bueno, eso es algo que no puedo evitar”, agrega.

“Este vuelo fue mi escala y el primer vuelo no dijo nada, así que si esta era realmente la política, ¿por qué no me informaron antes de abordar el primer vuelo?", insiste Marie.

Eventualmente una aeromoza le prestó el suéter de su uniforme, que Marie debió usar cubriendo su pecho durante el viaje. Más tarde la aerolínea le ofreció 100 dólares (2100 pesos) como compensación, pero ella dice que esto no es suficiente por la humillación que dice sufrió.