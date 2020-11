Pide AMLO esperar resultados de investigaciones del caso Odebrecht

Luego de que se revelara que Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht, desmintiera las versiones de Emilio Lozoya de que los sobornos que entregó la empresa para financiar las campañas del PRI y para que se aprobara la Reforma Energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a lo que arrojen las investigaciones que se realizan en este caso.

"Leí yo que uno de los representes de Odebrecht hablaba de la acusación de Videgaray, decía que el dinero que había entregado era para la obtención de contratos que no se había utilizado, dice el representante de Odebrecht. De ser cierta la declaración que vi hoy como a las 4:30 de la mañana, que no se había utilizado ni para financiar las campañas del PRI ni para comprar los votos, para la aprobación de la Reforma Energética, o sea, el de Odebrecht está diciendo que los sobornos fueron para contratos, o insinúa, tampoco quiero ser tajante, categórico, porque eso va a corresponder a las autoridades.

"Y también aclara -eso me llama la atención- de que no se usó el dinero para las campañas, para la campaña presidencial y que no se usó el dinero para sobornar a los legisladores, que aprobaron la reforma energética, eso es lo que dice el representante de Odebrecht, hay que esperarnos, hay que ver qué resultados hay".

El Universal informa este martes que según Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht, los sobornos que esta empresa dio a Emilio Lozoya solo fueron para ganar contratos de obra pública, pero nunca tuvieron como objeto financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, o comprar a legisladores para que aprobaran la Reforma Energética.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se deberá de esperar si un juez considera que este caso alcanza al expresidente Enrique Peña Nieto y reiteró que la consulta ciudadana decidirá si se enjuicia o no a expresidentes.

"Pues eso lo tiene que decidir, la fiscalía y en postura, de siempre es de que para el caso del expresidente es la consulta a los ciudadanos, por eso presenté la solicitud de consulta porque no es solo un asunto jurídico, sino también político, entonces si ya está en curso la solicitud para la consulta, pues yo sostengo que debemos de esperar, pero también quien va a decidir es la Fiscalía porque ya es una institución autónoma, independiente".

En Palacio Nacional, el mandatario confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y que uno de los delitos es por traición a la patria, pero que el juez regresó el expediente.

"No tengo conocimiento la verdad sobre cómo se está presentando la solicitud, al juez para la orden de aprehensión, para dictar la orden de aprehensión no tengo conocimiento, más que lo que se dio a conocer en los medios, que sí es cierto, en este caso, la Fiscalía solicita al juez que se autorice para dictar orden de aprehensión y el juez regresa el expediente".

"Eso es cierto, es lo único que conozco, si leí que uno de los presuntos delitos es de traición a la patria, pero hay que ver si ese es el motivo o cualquier otro para regresar a la fiscalía el expediente. No tengo más conocimiento", dijo.