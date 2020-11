ISSSTE de Torreón, al 93 % de su capacidad COVID

El Hospital General del ISSSTE "Dr. Francisco Galindo Chávez" de Torreón opera casi al 100 por ciento en su área COVID pues en la actualidad hay una ocupación de 28 camas de una capacidad total de 30.

El director de la clínica, Alejandro Gómez Alvarado, dijo que desde la semana pasada "estamos sufriendo con esta situación" por lo que también se han apoyado de otras instituciones de salud, entre ellas el Hospital General de la Secretaría de Salud de Coahuila que incrementó el número de camas con la instalación del Hospital Móvil.

El doctor explicó que desde hace tres semanas y dado el repunte de contagios por COVID-19 en la región Lagunera, fue que el hospital del ISSSTE duplicó el número de camas de 15 a 30 para pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2. Gómez Alvarado indicó que además del área destinada para hacer frente a la pandemia, el Hospital General del ISSSTE se mantiene operando en las áreas de Urgencias, Cirugías de urgencias, Ginecobstetricia, Hemodiálisis, Quimioterapia y consulta externa en un 20 por ciento.

El director aclaró que el triaje respiratorio para identificar a pacientes con signos y síntomas de enfermedad respiratoria con sospecha de COVID-19 no está suspendido y que lo que sucedió fue que el fin de semana no asistió el médico asignado para tal fin en uno de los turnos. "Y cuando sucede eso, el médico que está en Urgencias acude al triaje para el paciente que lo requiera pero el triaje no se cerró, pues cómo se va a cerrar si es el área prioritaria del hospital en estos momentos. Eso nada más fue en un turno del fin de semana, pero no está cerrado ni nunca ha estado cerrado", comentó.

Indicó que el pasado mes de octubre se incrementó el número de contagios entre el personal de salud al reportarse 14; algunos de ellos ya regresaron a sus labores y otros continúan cumpliendo con su aislamiento domiciliario.

"La verdad es que estamos sorteando a veces cómo podemos salir adelante de la situación, exhortar a la población a que tome conciencia de la realidad".

Pidió a la ciudadanía atender las medidas sanitarias como el resguardo domiciliario, la sana distancia y el uso del cubrebocas, sobre todo porque los trabajadores de la salud están agotados tras casi nueve meses de atender la emergencia sanitaria en los hospitales, además de resaltar la importancia de la obediencia civil para disminuir el ritmo de nuevos contagios y de pacientes que requieren internamiento.

Sube hospitalización

Panorama en el ISSSTE. *El Hospital General del ISSSTE de Torreón fue reconvertido desde hace casi nueve meses para la atención al COVID-19. * Ayer se reportaron 28 camas COVID de una capacidad instalada de 30. * Hay personal del sector salud que sigue contagiándose del virus SARS-CoV-2 por lo que piden a la ciudadanía atender las disposiciones sanitarias para evitar más afectaciones.