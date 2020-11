SI DIOS QUIERE

Este no es, para nada, un comentario religioso. De lo que quiero platicarle hoy es de la gran cantidad de expresiones muy usuales en nuestro medio cotidiano en las que aparece con frecuencia el nombre de Dios como Ser Supremo y de acuerdo con las creencias de cada uno.

Muchas de estas frases o invocaciones se hacen sin que la persona esté consciente de lo que está diciendo como sucede con el clásico "si Dios quiere" que no es más que un deseo de que algo realmente suceda. En las redes sociales, ponen SDQ como una manera de abreviarla.

Mi abuela para decir cualquier cosa invocaba a Dios, como lo hace mucha gente ante la sola mención de un peligro amenazante, cuando dice suspirando: ¡Dios nos libre! o ¡Dios nos libre y nos defienda! o quizá: ¡No lo permita Dios!

Hay también frases de agradecimiento que dejan "el paquete" a Dios como sucede cuando una persona recibe algún favor y no tiene como hacer patente su agradecimiento, más que diciendo a su benefactor: "Dios se lo pague" y todavía algunos le completan el deseo diciendo "Dios se lo pague y se lo triplique". Con recuperarlo yo estaría más que satisfecho.

"Desde que Dios amanece te la pasas flojeando" recrimina una mujer a su hijo holgazán, reconociendo implícitamente que el día comienza cuando así lo decide el Señor Dios.

Cuando alguien no quiere enemistarse con una de las partes en conflicto probablemente dirá que no quiere estar "ni con Dios ni con el diablo" y si me preguntan algo que no sé, puede ser que mi respuesta sea "sepa Dios" en lugar de usar la pagana expresión "sepa la bola".

Cuando se armó el zafarrancho, no es raro que alguien lo narre diciendo: "entonces sí que se armó la de Dios es Cristo" y hay muchos refranes que se basan en la invocación divina: "Dios castiga sin palo y sin cuarta…" Así decían mis abuelos aclarando que Dios no necesitaba instrumentos de castigo para sancionar una actitud, y de pasadita aclaro que "la cuarta" era una banda de cuero con la que se castigaba duramente a las bestias y a uno que otro muchacho malcriado.

Hay muchas otras frases y refranes donde se invoca la presencia o la intervención divina, como aquello de que "a Dios rogando y con el mazo dando", pero ya se me acaba el espacio y me retiro con esa señal universal de despedida que es un deseo de encomendar a Dios a la persona que se aleja: ¡adiós!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Aldo Juaresti: ¿Es extinguidor o extintor? Me refiero al aparato que sirve para apagar incendios.

LE RESPONDO: El verbo es extinguir que significa apagar el fuego. Este verbo tiene los dos participios pasivos, el regular (extinguido) y el irregular (extinto). Por esa razón, se deduce que al aparato que sirve para sofocar incendios se le puede llamar extinguidor o extintor. De las dos maneras es correcto.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: En el hombre, lo único consistente es la inconsistencia.