¿Cuáles gobernadores se han contagiado de COVID-19 a la fecha?

Este lunes, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, informó a través de su cuenta de Twitter que había dado positivo a la prueba de COVID-19.

"He recibido el resultado de mi prueba de COVID-19 y es positivo. Afortunadamente, mi estado de salud es estable y con síntomas leves. Como establece el protocolo sanitario, me encuentro en resguardo en casa y desde allí sigo trabajando. Con oportunidad, informaré de mi evolución", escribió en su cuenta de Twitter.

La mandataria sonorense se suma al grupo de 12 gobernadores que han dado positivo al coronavirus. Aquí te hacemos un recuento de los mandatarios contagiados.

El primero de los gobernadores que dio positivo a la enfermedad fue el priista Omar Fayad Meneses.

El 28 de marzo, el gobernador hidalguense informó que resultó positiva la prueba de COVID-19 que se le practicó; tras su recuperación, donó plasma para limitar la reproducción del virus en los enfermos que se encuentran en una fase aguda de infección.

El 29 de marzo, el gobernador Adán Augusto López informó que tras realizarse la prueba del coronavirus salió positivo.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que permanecería en casa "en cuarentena y observación". "Desde aquí seguiremos trabajando para que Tabasco pueda superar esta crisis", escribió en la red social.

Un día después, el 30 de marzo, el gobernador Francisco Domínguez Servién comunicó que su prueba de coronavirus había resultado positiva.

"Me dio mucha preocupación y miedo de que me convirtiera en una fuente de contaminación que generara un brote epidemiológico en la entidad", dijo el gobernador entonces; además reconoció que no sabía cómo se había contagiado.

El 9 de junio, el gobernador Héctor Astudillo informó que dio positivo al virus COVID-19, a través de su cuenta de Twitter, luego de practicarse una segunda prueba.

"Cuiden a su familia, cuiden a los adultos. Pensé que no me iba a tocar a mí y me tocó. Nada grave, no estoy en crisis", dijo a través de un video que publicó en sus redes sociales.

El 2 de julio, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que había enfermado de coronavirus.

Semanas después, el mandatario acudió al Banco Estatal de Sangre a donar plasma, por ser una persona recuperada de COVID-19.

"Si has sido positivo a la enfermedad y cuentas con una prueba PCR a Covid positiva y una prueba negativa o resultados de prueba de anticuerpos, puedes donar plasma convaleciente", comentó.

El 16 de julio, el gobernador Carlos Joaquín González confirmó que dio positivo al coronavirus e indicó que se aislaría en su casa, donde se mantendría pendiente de la conducción de la entidad.

"Me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones del @GobQuintanaRoo”, escribió en su cuenta de twitter.

A través de Twitter, el 27 de julio, el gobernador José Rosas Aispuro informó que estaría en aislamiento porque el resultado de una prueba de COVID-19 a la que se sometió dio positivo.

A través de Twitter, Rosas Aispuro detalló que por las constantes giras que ha realizado por la entidad, se realiza periódicamente pruebas de coronavirus.

El 10 de septiembre, el gobernador Silvano Aureoles anunció en redes sociales que comenzó a sentir algunas molestias por lo que decidió realizarse una nueva prueba y el resultado fue positivo.

El gobernador Carlos Mendoza Davis informó el pasado 29 de octubre que había resultado positivo a la prueba de COVID-19 al igual que su esposa, por lo que ambos se pusieron en aislamiento domiciliario. A través de su cuenta de Twitter, escribió que “afortunadamente” solo presentaban síntomas leves.

El 27 de octubre, el gobernador Mauricio Vila informó que salió positivo a la prueba de covonavirus por lo cual continuaría trabajando por vía telefónica y videollamada con su gabinete.

A través de Twitter, el mandatario yucateco señaló que “afortunadamente” la prueba realizada a su esposa y sus hijos salió negativa.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum Pardo, informó el pasado 27 de octubre que dio positivo a la prueba de COVID-19 por lo que se encuentra en seguimiento médico.

"Ayer (lunes) por la noche me informaron que di positivo a la prueba de COVID. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México", dijo en su cuenta de Twitter.