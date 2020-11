Confía sindicato en que AHMSA sí pagará aguinaldos

El Sindicato Nacional Democrático informó que confía en que Altos Hornos de México pagará los aguinaldos y los ahorros de los trabajadores en las fechas correspondientes.

El dirigente nacional de la central obrera explicó que es problema de la siderúrgica reunir, ahorrar u obtener los recursos necesarios para cubrir las obligaciones contractuales de su trabajadores sindicalizados.

Aclaró que no tiene conocimiento de que AHMSA no tiene capacidad de pago, porque la empresa no se los ha notificado, aunque tampoco le he confirmado que cuenta con el fondo económico necesario para salir adelante.

“No tiene porque decírnoslo” expuso Leija Escalante. Indicó que simplemente debe pagar lo que por ley y por contrato debe a sus trabajadores.

Recordó que los obreros que están en sus hogares sin trabajar por ser mayores de 60 años o por padecer alguna enfermedad y están clasificados como vulnerables para el COVID-19 “están cobrando su salario completo, y la empresa -gracias a las gestiones del sindicato- les está pagando el premio por asistencia como si estuvieran asistiendo a la planta” sostuvo.

Indicó que otras industrias que tienen o tuvieron a sus trabajadores en contención domiciliaria les pagaban medio salario, o les daban el sueldo mínimo general y en algunos casos terminaron despidiéndolos.

Altos Hornos mantiene a sus trabajadores con sueldo completo y pago de premio de asistencia, lo que el sindicato percibe como buena disposición de la siderúrgica y solvencia económica para cubrir salarios y prestaciones como el aguinaldo y el ahorro.

Reconoció qué hay ex trabajadores que aún no reciben su finiquito, pero dijo que se les está liquidando semanalmente.