Hombre por poco es embestido por un auto que perdió el control y derrapó en la nieve

El incidente ocurrió en Upton, Massachusetts, cuando un hombre estaba quitando la nieve de su cochera luego de una inusual nevada a finales de octubre y se vio obligado a esquivar una camioneta que se salió del camino porque el asfalto helado provocó que perdiera el control y se desviara hacia la banqueta.

Afortunadamente el dueño de la casa logró apartarse del camino a tiempo y el vehículo logró frenar una vez que las llantas estuvieron en contacto con la cochera libre de nieve.

El departamento de policías de Upton compartió el video del incidente en redes sociales como medida de prevención y para recordarle a la población que tengan mucho cuidado a la hora de manejar sobre la nieve.

Chilling reminder of how quickly one can lose control on slippery roads. Posted speed limits are designed for optimal conditions & operators must adjust their speeds (slow down) to accommodate environmental factors such as snow/rain. Thankfully no one was injured in this incident pic.twitter.com/OIQBbzkXto