Tren llega al fin de la vía y se estrella contra la escultura gigante de una ballena

El conductor, que pudo abandonar el vagón por sí mismo, fue trasladado al hospital por seguridad. Afortunadamente, no había más pasajeros en el tren, detalla la policía, recoge la agencia Ruptly.

Las autoridades ahora tienen la tarea de retirar el tren, que sufrió graves daños, para poder reabrir la estación. "Estamos tratando de decidir cómo podemos bajar el tren de una manera cuidadosa y controlada", dijo un portavoz de la Junta de Seguridad local.

Hulpdiensten zijn in overleg hoe het metrostel bij metrostation Spijkenisse De Akkers geborgen kan worden. De omgeving wordt inmiddels met hekken afgeschermd door de politie. pic.twitter.com/rhvWWLY7dq

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y