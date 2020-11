Ella es 'mamá Coco de la vida real' y vive en Michoacán

Por supuesto, el personaje de 'mamá Coco' se convirtió en uno de los más queridos de la película gracias a que de cierto modo representa el 'estereotipo' de 'abuelita mexicana', el cual además ha sido comparado con una mujer originaria del estado de Michoacán.

Su nombre es María Salud Ramírez Caballero, tiene 107 años, reside en el municipio de Quiroga y fue gracias a su parecido y buen humor que ha sido relacionada con 'mamá Coco' en más de una ocasión, al punto de llegar a difundirse el rumor de que su persona 'inspiró a los creadores de Coco para crear al personaje'.

Sin embargo en 2018, el director de cine Lee Unkrich, desmintió este rumor después de que se viralizara en redes, asegurando que 'mamá' Coco' no fue inspirado en ninguna persona real.

"El personaje de Mamá Coco no se basó en ninguna persona real que conocimos en nuestros viajes. Ella surgió únicamente de nuestra imaginación", detalló Unkrich a través de un tuit en noviembre de aquel año.

This is not a true story. The character of Mamá Coco was not based upon any real person we met in our travels. She sprang solely from our imagination. https://t.co/sIYIYrrqEO