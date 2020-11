Conforman brigadas para vigilar comercios de Torreón

A fin de reforzar la prevención y la concientización ciudadana para no llegar a un nuevo confinamiento, se conforman brigadas para recorrer los comercios de Torreón y verificar a detalle que se cumplan con todas las medidas para evitar el contagio por COVID-19.

Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que se trata de hacer conciencia en esta semana y la que sigue, avisar a los comercios donde se observe que se ha bajado la guardia, por lo que se llevaría un listado de cada uno de los protocolos sanitarios que deben cumplir.

"Ante esta época complicada que estamos viviendo, en el tema de salud, lo que queremos es hacer conciencia en el comercio organizado de Torreón a que volvamos a retomar los protocolos, a que volvamos cuidar a nuestra gente, y con esto, mitigar un poco los contagios, poder contener de manera preventiva", expresó.

Señaló que en el Subcomité Técnico Regional de Salud de La Laguna se presentó esta propuesta, al igual que reforzar las campañas de concientización que se tienen, por parte de autoridades y la Mesa de Salud, sobre el peligro latente que implica el contagio de coronavirus para la ciudadanía.

"Es apelar a la conciencia ciudadana y hay dos maneras: por la buena, con medidas preventivas, como queremos hacerlo en Cámara de Comercio, y coercitiva, como lo tiene la autoridad, imponer sanciones, imponer cierres, pero cuidando y privilegiando la salud", comentó.

Cuerda Serna recordó que en otras ciudades del estado de Coahuila e incluso en el vecino municipio de Gómez Palacio se han comenzado a aplicar amonestaciones a la gente que no lleva su cubrebocas en la calle o que no cumple con las medidas sanitarias, además de las inspecciones a los negocios.

"Nosotros no queremos que se llegue a un cierre, no queremos que se nos afecte este dinamismo económico, pero se pone en riesgo la salud y no es algo que se vaya a solapar por la economía, primero es la salud", dijo.

Concientización

Apelan a la conciencia ciudadana.

* El dirigente de la Canaco dijo que un nuevo confinamiento, a causa del aumento en los contagios, sería sin duda "la muerte" para muchos negocios.

*Llamó a tomar conciencia de la problemática y no poner en riesgo el dinamismo económico que se ha alcanzado en la región.

*Pese a que no quieren afectar el dinamismo económico, aseguran que el tema de la salud es primero.