Andaba la muerte buscando a quién llevarse al camposanto, pero nunca llegó, pues la muy despistada esperó sentada a que el Metrobús pasara... Disculpe, estimado lector, si no rimó la calaverita, pero lo que sí es verdad es que ojalá en estos lúgubres tiempos de pandemia la obra eterna del flamante secretario de Infraestructura en la provincia de Coahuila, Gerardo Berlanga, se pareciera a la muerte, con eso garantizaríamos años de tranquilidad y no tener pa cuándo llegará. Y ya que hablamos de cosas terroríficas, la fastidiosa pandemia de coronavirus ha puesto a muchos a tomar acciones ante la nueva ola de contagios. Nuestros subagentes, vestidos con trajes espaciales para protegerse del virus, nos informan que ante el alza en las cifras de contagios en La Laguna, el "góber" rijoso, epidemiólogo y especialista en finanzas públicas, Miguel Riquelme, tuvo que dejar de lado hasta la alquimia electoral que tanto le apasiona para aplicar de lleno sus dotes de epidemiólogo y tratar de contener la ola de contagios que azota la provincia.

A decir de los subagentes, tuvo que posponer todos los pendientes de su agenda y apersonarse en Torreón en la instalación del Hospital Móvil que trasladó desde Acuña para aumentar la capacidad de atención de pacientes, luego de sudar frío cuando a algún chistosito se le ocurrió sugerir que le encargaran la instalación de la unidad móvil al secretario Berlanga (como si la emergencia pudiera esperar años…). Dicen que hasta se puso a revisar las redes eléctricas, el funcionamiento de los ventiladores, las camas y hasta los monitores, de manera que las instalaciones quedaron listas en un tiempo récord de cuatro días. Los subagentes vieron a don Miguel y al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, casi colgados de las lonas montando el hospital. Ahora sí don Jorge anduvo colaborando, con uniforme, casco y pinzas, ayudando con la instalación de los servicios de agua y energía eléctrica, uniéndose al esfuerzo de la autoridad estatal para hacerle frente a la grave contingencia sanitaria.

*******************

Y es que las cosas no están para menos; la situación por los contagios se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza y por más que se exhorta a cuidarse, los ciudadanos no hacen caso y siguen haciendo como que la Virgen les habla. Las quinceañeras, bodas y bautizos están a la orden del día, y de seguir así la tendencia de la actividad social, se harán más severas las medidas de control con la aplicación de elevadas multas para los organizadores. Dicen que al mandamás estatal le preocupa sobremanera, porque los hospitales de Gómez Palacio están llenos y los contagiados se están trasladando en busca de auxilio médico a Torreón. Los casos de los hospitales de Torreón, Saltillo y Monclova son preocupantes porque casi alcanzan el cien por ciento de su capacidad. No obstante, se aferra a no dar marcha atrás en la reactivación económica, pues sostiene que hay que aprovechar las actividades que ya fueron liberadas, eso sí, actuando con responsabilidad, conciencia y respetando las medidas sanitarias. Ahí está el llamado; a ver si los ciudadanos por fin deciden colaborar.

*******************

Nuestros subagentes, reconocidos y premiados por su labor de chismear… Perdón, de informar, nos reportan desde la capirucha del pan de pulque con piloncillo que hasta la fecha sigue sin respuesta la pregunta que los "góbers" rijosos del bloque opositor… Digo, de la Alianza Federalista, le lanzaron cual dardo envenenado al jefazo de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, y con la que lo dejaron mudo: "¿cuándo nos recibe?". Pues se acabó la semana sin posible fecha, y tras varios días de que las declaraciones de una y otra parte subieron de tono finalmente le hicieron "manita de puerco" y el presidente aceptó reunirse con los "aliancistas", luego de advertirles que le deben a la Federación y que por más que lloren "no hay y no hay" más recursos. Según los subagentes, con doctorado en la cosa política, lo que verdaderamente quieren los gobernadores es atención, y para la muestra la reunión que tuvo el jefe de Hacienda, Arturo Herrera, uno de los "aliancistas", con el "góber" de Durango, José Rosas Aispuro. Por lo pronto, y por si son peras o son manzanas, el más rijoso del bloque, Miguel Riquelme, le reviró al presidente López Obrador y le dijo que le tomaría la palabra para realizar una consulta popular respecto a si Coahuila sigue o no en el Pacto Federal mandando recursos cuando no recibe lo que le corresponde; incluso ya anda analizando el procedimiento.

*******************

Y pese a estar "en la mira" de la temida Auditoría Superior del Estado de Coahuila, ya con un acuerdo de revisión a sus cuentas públicas en el Congreso del Estado, Patricia Grado Falcón, que hace las veces de alcaldesa del sufrido municipio de San Pedro, ni suda ni se acongoja. Nuestros subagentes, disfrazados de inspectores, nos reportan "las dos caras" de doña Paty, que mientras en sus declaraciones como autoridad exhorta a la ciudadanía a cuidarse del temible coronavirus, durante toda la semana, en vez de trabajar, estuvo organizando un "megapachangón" por la boda de la hija de su pareja. Estuvo personalmente supervisando todos los detalles en la Quinta Imperio en San Ignacio preparando arreglos de mesa, manteles y hasta revisando la playlist que tocaría la banda, y sin faltar el banquete, nada menos que para 200 invitados, más los que se acumulen, ya que la familia Godoy es muy conocida y fiestera. Y para quienes no conocen esta quinta, nos informan que ocupa un terreno que se mide en hectáreas, tiene un pequeño hotel con alberca, terraza y salón para eventos, es decir, lujo por todo lo alto. Los subagentes tomaron nota, otra vez, de las actividades de la alcaldesa y no solo por la responsabilidad legal que le representa este acto masivo, sino que les interesa harto conocer de dónde salieron los recursos para esta megaboda y de quién es esa lujosa propiedad donde aseguran no entran los inspectores de ningún nivel de Gobierno. Por lo pronto, los subagentes aseguran que habrá sorpresas.

*****************

El que de plano no entiende que ya son sus últimos días al frente al PAN, partido en peligro de extinción, luego de la sorprendente tunda que el PRI le dio en la pasada contienda electoral, es el notario y "espurio" dirigente estatal Jesús de León Tello. Y es que parece que no le fueron suficientes los reclamos de los presidentes de los comités que lo culparon del fracaso electoral y le cuestionaron fuerte el destino de importantes recursos, sumado a su falta de carácter para decirle a su jefe y eterno candidato, Guillermo Anaya, que por culpa de ellos el partido quedó en la lona. Ahora hasta a los de su casa se le ocurrió "morder", pues mientras el diputado local panista Marcelo Torres Cofiño en representación del poder legislativo se pronunció a favor de "Cerrar Filas" por Coahuila, en un tema que debería estar más allá de los partidos, don Chuy se le lanzó a la yugular al "góber" Miguel Riquelme, quien encabeza el besamanos… Perdón, movimiento para pedir a la Federación más presupuesto, y como no tuvo argumentos para sustentar una crítica, no le quedó más que echar mano a la cantaleta de la megadeuda, que ya tiene dos sexenios y contra el clan más odiado de la provincia, los Moreira. Nuestros subagentes, pendientes de las inestables redes sociales, nos reportan que incluso uno que otro panista destacado le increpó sus ocurrencias diciéndole que no hiciera ahorita lo que no hizo previo a la elección.