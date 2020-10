México suma 91 mil muertos por COVID

México suma en el corte de este 30 de octubre, 91 mil 289 muertes por COVID-19, con 918 mil 811 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informan autoridades de la Secretaría de Salud.

El doctor Ricardo Cortés detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que hay además un millón 110 mil casos negativos acumulados en el país.

Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que con motivo del luto nacional decretado por el mandatario federal a fin de honrar a quienes murieron por COVID-19, la conferencia vespertina se suspenderá los días sábado, domingo y lunes próximos, sin embargo, recalcó que éste espacio informativo se mantendrá hasta que carezca de utilidad.

En cuanto a imponer medidas coercitivas para hacer obligatorio el uso del cubrebocas, el funcionario indicó que el gobierno federal reprueba estas acciones, pero las entidades federativas cuentan con el poder legal para hacerlo.

"En Oaxaca se ha retomado la idea de imponer multas a quien no use cubrebocas, en otros estados también han establecido medidas de sanción a quien no lo porte, no está en la capacidad legal del gobierno federal inhibir estas acciones, las entidades federativas pueden tener competencia al respecto para establecer dichas medidas, pero el gobierno mexicano tiene un postura clara al respecto y consideramos que no es apropiado, no es útil y puede ser inconveniente", dijo.

Durante la conferencia vespertina, el funcionario enfatizó que culpar al individuo de un hecho como la pandemia por el nuevo coronavirus es equívoco, puesto que involucra a toda la población y reiteró que el uso del cubrebocas es auxiliar y complementario para la protección de las demás personas.

Al colocarse el cubrebocas como ejemplo, el subsecretario de Salud resaltó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respetará los derechos humanos de la sociedad, por lo que llamó a no ejercer la coerción para que los mexicanos usen el cubrebocas.