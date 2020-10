El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propuso a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, actual coordinadora de Puertos y Marina Mercante, como nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en sustitución de Alfonso Durazo Montaño, quien este viernes renunció formalmente al cargo para aspirar a la candidatura para la gubernatura de Sonora.

No obstante, Rodríguez Velázquez -quien de acuerdo con el presidente está recuperándose de COVID- no ha hecho ningún posicionamiento público sobre si acepta o no el cargo, a pesar del respaldo de diversos políticos y funcionarios federales como Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El Ejecutivo dijo que esta nominación no tiene que ver sólo con una cuestión de cuota de género -sería la primera mujer en ocupar este lugar desde que se creó, hace más de 20 años-, sino que es debido a que Rosa Icela Rodríguez es una persona con experiencia y posee valores.

"Alfonso Durazo presentó ya su renuncia, ya se va, hasta mañana [hoy] va a estar con nosotros y tengo que elegir al nuevo secretario de Seguridad. Y de una vez [les informo], porque ni ella lo sabe, va a ser una mujer. Va a ser, si lo acepta, porque incluso está en recuperación porque fue afectada por COVID, va a ser Rosa Icela Rodríguez la próxima secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

"Todavía no sabemos si vaya a aceptar, porque se está enterando. Está en recuperación, está bien, tengo informes".

En conferencia de prensa, el Mandatario resaltó la labor que hizo Rodríguez Velázquez en el área de seguridad cuando él fue jefe de Gobierno de la Ciudad.

"¿Quién es Rosa Icela Rodríguez desde mi punto de vista? Pues es una mujer que viene de abajo, es originaria de la Huasteca Potosina, de una familia humilde, que estudió, es periodista de profesión, fue reportera del periódico La Jornada, posteriormente estuvo conmigo en Seguridad Pública cuando creamos las coordinaciones en la Ciudad para atender el problema de la seguridad pública; fue también secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de la Ciudad, era hasta hace poco la secretaria de Gobierno de Claudia Sheinbaum", ahondó el Ejecutivo.

El Presidente señaló que le pidió permiso a la jefa de Gobierno de la capital para invitar a Rosa Icela Rodríguez a que se sumara como directora de Puertos, "para poner orden y acabar con la corrupción, el contrabando, la introducción de droga".

Rosa Icela Rodríguez Velázquez actualmente es la coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Fue secretaria de gobierno de la Ciudad de México en la administración de Claudia Sheinbaum y lleva más de 20 años como funcionaria capitalina desde la gestión de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

Es licenciada en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García, además cuenta con estudios sobre seguridad pública, seguridad nacional y gobernabilidad. Fue coordinadora general de Comunicación Social en la primera Legislatura de la Asamblea Legislativa.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México, se desempeñó como directora general de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana en la Secretaría de Gobierno del año 2000 al 2006.

En la administración de Marcelo Ebrard, del 2006 al 2009 fue la coordinadora general del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública de la jefatura de gobierno y del 2009 al 2012 fue la titular del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.

Con Miguel Ángel Mancera, llegó como secretaria de Desarrollo Social cargo que ocupó desde el 2012 al 2015 y luego fue nombrado la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del año 2015 al 2018.

Llegó a la Secretaría de Gobierno con Claudia Sheinbaum.

El pasado 25 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Rosa Icela Rodríguez como nueva coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Trabajó en Televisa Radio y en los periódicos El Universal, La Afición y La Jornada. Es coautora de cuatro libros enfocados a la atención de las personas mayores.

Ha impartido diversos diplomados, cursos y ha representado al Gobierno de la Ciudad de México en foros nacionales e internacionales organizados por Naciones Unidas (ONU), por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros, labor por la que ha obtenido diversos reconocimientos.