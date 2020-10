Pumas busca dar un paso más a la liguilla

- Cuando Andrés Lillini tomó el mando de Pumas en la víspera del torneo, el técnico argentino se propuso como primer objetivo la clasificación a la liguilla. No importaban las circunstancias.

A falta de dos fechas en el calendario del Guardianes 2020, los universitarios controlan su destino y podrían alcanzar esa meta hoy con un triunfo ante Chivas y una combinación de resultados.

Lillini, quien dirigía a las inferiores de Pumas, asumió como entrenador tras la súbita salida del español Míchel González, apenas dos días antes de la primera fecha.

Los universitarios han sorprendido. Hilvanaron una racha invicta en las primeras 10 fechas, situándose entre los cuatro primeros puestos de la clasificación durante todo el campeonato y ahora marchan terceros con 28 puntos.

Solo los cuatro primeros acceden directo a la liguilla por el título.

"Nos habíamos planteado un objetivo, que era entrar a la liguilla, ahora estoy contento por estar ahí en este pelotón, pero tenemos que mantenernos entre los cuatro primeros, porque ha sido duro en 15 jornadas no salir de ese lugar y nos quedan dos jornadas difíciles y no nos conformamos", dijo Lillini. "No habremos logrado nada si en estos partidos que restan no salimos a competir como acostumbramos".

Pumas tiene un objetivo más grande: ganar su primer título desde el Clausura 2011.

Enfrente los universitarios tendrán a Chivas, que tiene como objetivo terminar entre los puestos 5 y 8, para poder jugar en casa el partido único de reclasificación.

El Guadalajara viene de perder en casa con Cruz Azul y tiene 22 puntos para ubicarse noveno.

"Dejamos de hacer cosas, hay que seguir en la dinámica de trabajo y buscar mejorar en los siguientes encuentros ya la posibilidad de estar dentro de los primeros cuatro se reduce mucho", dijo el entrenador Víctor Manuel Vucetich, quien no podrá estar en la banca al dar positivo a COVID-19 junto con dos de sus auxiliares.

Tampoco estará en la cancha el goleador José Juan Macías por una lesión, mientras que Dieter Villalpando fue separado de manera indefinida, ya que está atendiendo un proceso legal.

También hoy, Cruz Azul podría sellar su pasaporte a la liguilla de forma directa cuando enfrente al Monterrey.

La Máquina, que marcha en el segundo puesto con 29 puntos, requiere una victoria y que tropiecen los equipos que se sitúan abajo en la clasificación para sellar su boleto de forma directa.

"Se viene un cierre interesante y es una prueba buena para lo que venga", dijo el entrenador uruguayo Roberto Dante Siboldi.

Los Rayados poseen 26 puntos para ubicarse sextos, todavía con aspiraciones fuertes de meterse a los cuatro primeros, pero para eso tendrán que ganar sus dos partidos.

La jornada sabatina comienza con el duelo entre Atlas y Puebla en el Estadio Jalisco.

Ambos equipos tienen probablemente su última oportunidad para alcanzar el lugar 12 y meterse a la reclasificación.

Puebla suma 14 unidades en el puesto 14 de la tabla, a cuatro puntos de Bravos, que está en el sitio 12; mientras que los Rojinegros se ubican en el peldaño 16 con 13 puntos.

28 PUNTOS suman los Pumas en el tercer lugar, mientras que Chivas es noveno con 22 unidades.