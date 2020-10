ARTE, CREER EN UNO MISMO

¿Qué tan creativos somos? ¿Utilizamos el arte para expresar nuestros sentimientos? ¿Qué tanto la creatividad me ayuda a creer en mí mismo? ¿Me lo he cuestionado?

El pasado septiembre en nuestro programa de #vibremospositivo comenzamos con una meditación que nos compartió desde Uruguay, nuestra querida Adriana Rodríguez donde nos ayudó a dejar fluir la creatividad y nosotros mismos.

¿Estamos conscientes de que todos podemos ser creativos?

Nuestro gran invitado fue el increíble artista plástico costarricense Julio César Valverde, quien nos mostró algunas de sus obras en vivo.

Él estudió varias disciplinas que no tienen nada que ver con el arte, primero médico, después piloto, hasta que descubrió que su pasión era el arte, la pintura.

Julio nos cuenta que el determinante es la pasión y el creer en uno mismo. Nos relató una historia que le sucedió, él sabía de una galería muy reconocida en Costa Rica, y se propuso lograr a como diera lugar exponer sus obras ahí junto a gente muy famosa, así que se puso manos a la obra, escogió 2 obras y se dirigió al lugar, como eran muy grandes, las colocó en su coche arriba y las llevó a la galería, en el trayecto, empezó la lluvia y cuando llegó al lugar, la señora no se las quería recibir porque le dijo: "de seguro vienen malas por la lluvia, a lo que él contesto: al contrario, esto demuestra la calidad de mis obras y así logró que la señora se interesara en su arte, pudo encontrar la oportunidad de la situación.

La mayoría de las obras de Julio se caracterizan por representar a mujeres empoderadas, haciéndole homenaje a las mismas, con colores vivos, positivismo y clase.

Durante el programa, nos retó a salir de nuestra zona de confort, haciendo que pintáramos en vivo, me sorprendí al descubrir los pensamientos que vinieron a mi mente: "No soy capaz", "no soy bueno en pintar", pero justo eso es lo que Julio nos quería demostrar, hay que probar, intentar, y arriesgar, para descubrir nuevos hobbies, ideas, proyectos.

Julio nos enseñó que al momento de pintar tenemos que contemplar la luz, que tenemos que ser perseverantes y seguir para lograr lo que queremos mostrar.

Dentro de su trayectoria, Julio fue a Canadá con un grupo de artistas a una feria de arte, donde le fue muy bien y además aprovechó para ir llevando galería por galería su arte ofreciéndolo, sin hablar muy bien el idioma y hoy en día está llevando su arte a Canadá y a otras partes del mundo.

Julio nos recomienda que nos preguntemos si realmente estamos haciendo lo que nos gusta en nuestra vida, si es nuestra pasión, ya que todos podemos trabajar y vivir de nuestra pasión. Que nos va a dar miedo pero que lo hagamos igual porque la vida es corta.

Gracias Julio por ayudarnos a pensar "fuera de la caja", a demostrarnos que hay que arriesgarnos, ir a por todas, e inspirar desde nuestra pasión.

Gracias por adornar espacios públicos en Costa Rica y el mundo con tu arte y con tu forma de expresión, sin lugar a duda un honor apreciar tu magia. Gracias por pintar nuestro mundo de colores.

