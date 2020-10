Grúa se estrella con un rascacielos debido al vendaval de una tormenta

El suceso ocurrió en Manhattan, Nueva York, cuando el vendaval de una tormenta hizo que la pluma de una grúa torre comenzara a girar y se estrellara con un rascacielos de lujo en construcción, lo que provocó que se desprendieran partes de la estructura y colapsaran.

Las autoridades reportaron que momentos después de que recibieron reportes de lo sucedido, el departamento de bomberos acudió al lugar y lograron estabilizar la grúa.

El portal NY Daily News reportó que ninguna persona fue golpeada por los pedazos de escombro que cayeron y que del edificio aún cuelgan partes de la estructura que no se desprendieron del todo, por lo que se iniciará un largo proceso para retirarlos con cuidado.

Here’s a wider view of the same harrowing scene pic.twitter.com/lC5mimyBnw