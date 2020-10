Mujer cae desde el techo de un restaurante mientras intentaba escapar sin pagar

El escape fallido ocurrió en un restaurante ubicado en Burnaby, Canadá, cuando una comensal que se rehusó a pagar la cuenta de su consumo se encerró en el baño e intentó escapar del lugar a través del sistema de ventilación, pero sólo logró avanzar unos cuantos metros antes de que el techo colapsara y ella cayera en la cocina.

La caída de la mujer fue presenciada por varios policías, quienes habían sido llamados por el gerente al sospechar que la mujer pretendía irse sin pagar su cuenta. Una vez que arribaron y buscaron a la sospechosa por todo el luar, escucharon ruidos en el techo, por lo que decidieron esperar debajo hasta que la mujer bajara, pero sorprendidos por el colapso de la estructura.

El portal Global News reportó que la mujer no resultó herida y que el gerente del restaurante decidió no presentar cargos en contra de ella debido a su 'circunstancia de vida'.

This dine and dasher just dropped! Trying to skip out on the restaurant bill, she crawled above the kitchen cieling from the washroom. Luckily she wasn't hurt when she fell through the cieling tiles and landed right in front of our #BurnabyFrontline officers! #Gravity #Foundyou pic.twitter.com/eJYC1jIod3